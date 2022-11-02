"Переговорів не буде": Волкер спрогнозував, коли і чим закінчиться війна в Україні

Курт Волкер прокоментував хід війни в Україні та зробив прогноз

Американський дипломат та колишній спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер висловив свою думку щодо війни в Україні. Він вважає, що Росія програє цю війну і нинішній президент росії не має засобів для зміни ситуації. Більше того, такий результат буде мати наслідки для самого владимира путіна.

В інтерв’ю виданню LRT.lt дипломат заявив, що війна в Україні може закінчитися вже наступного року і для Кремля це не буде перемогою. А якби путін вдався до застосування ядерної зброї, це мало б катастрофічні наслідки.

"Російські знають, що це був би кінець російської армії, якби вони це зробили", — каже дипломат.

Волкер заявив, що нині не бачить перспектив переговорів між Україною та Росією, оскільки друга не налаштована на мирне врегулювання конфлікту. Також дипломат вважає, що у війні проти нашої країни глава кремля поставив перед собою низку цілей, яких він не в змозі досягти, однак і відступати він не має наміру. Все це ставить путіна в дуже скрутне становище.

"Єдиний варіант, як може закінчитися ця війна — це поразка Росії. У нього (путіна — ред.) немає засобів для перемоги", — заявив Волкер.

Крім того, дипломат прокоментував і російський обстріл української громадянської інфраструктури. На його думку, такі атаки лише показують слабкість армії Росії, оскільки на полі бою вони не можуть ні захоплювати нові території, ні навіть утримувати ті, які їм вдалося окупувати до цього.

Щодо мобілізації в Росії Волкер заявив, що вона не зможе змінити хід війни і змінити ситуацію на користь путіна. У свою чергу українську армію дипломат бачить у набагато кращому стані, включаючи моральний аспект.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Олег Жданов висловив свою думку щодо перспектив повернення Криму під контроль України, а також назвав умови за яких це може стати можливим.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що популярний блогер та бізнесмен Роман Шрайк висловив свою думку про те, коли може закінчитися війна.