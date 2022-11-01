ЗСУ під силу повернути Крим: військовий експерт назвав три умови

Повноцінне знищення Керченського мосту зіграє одну з найважливіших ролей у деокупації півострова

Українські військовослужбовці, найімовірніше, звільнятимуть Крим за допомогою силового сценарію, а не політичних переговорів. Взаємодія з місцевими жителями дуже важлива, проте найбільше на події на півострові вплинуть три інші фактори. На думку військового експерта Олега Жданова, одним із найголовніших із них є отримання ще більшої кількості західного озброєння.

Про це і не лише фахівець розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL, передає "Телеграф". Жданов наголосив: можливості українського війська з кожним днем тільки зростають. Це лише підтверджує, що ми здатні звільнити свою територію, зокрема Крим, на полі бою, а не за допомогою переговорів.

Загалом військовий експерт озвучив три головні умови, які впливатимуть на деокупацію Кримського півострова:

постачання західної зброї;

повне знищення Керченського (Кримського) мосту;

визволення Херсонщини.

"Сьогодні у зв’язку з пошкодженнями на Кримському мосту, які влаштували добрі люди (не знаємо, які), у ворога ускладнений рух військових ешелонів та перекидання техніки, — пояснює Жданов. — Особовий склад вони перекидають, а техніку та боєприпаси не можуть".

Це, за його словами, дуже помітно за загальною боєздатністю супротивника на півдні. Однак ЗСУ все одно мають дійти до Криму по суші, утримуючи свої позиції і відкидаючи супротивника якнайдалі раз по раз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про "бавовну" в Севастополі, в результаті якої міг бути пошкоджений новий флагман Чорноморського флоту рф "Адмірал Макаров". Слід наголосити, що місце дислокації кораблів вважалося росіянами одним із найбільш захищених у Криму.