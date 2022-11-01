Що робити з мешканцями Криму після його визволення? Озвучено дуже просту формулу

Реінтеграція Криму та ОРДЛО простий не буде

Деякі українські області перебувають під окупацією вже понад вісім років, а тому повернення місцевих жителів в Україну буде непростим, оскільки велика кількість російської пропаганди напевно вплинула на їхню думку.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" блогер, письменник, один із засновників "Демсокири" Юрій Гудименко, попри те, що дуже хотілося б, щоб усі, хто добровільно взяв до рук російський паспорт, понесли покарання, проте треба розуміти, що посадити у в’язницю пару-трійку мільйонів людей просто неможливо.

Особливо це стосується жителів ОРДЛО та Криму, які під окупацією перебувають роками та весь цей час споживали російську пропаганду.

"Ми розуміємо, що це так чи інакше вплинуло на їхню світогляд. Не могло не вплинути. Тому що російська пропаганда токсична, заразна і чіпляється в мізки великої кількості людей", — сказав він.

Гудименко підкреслив, що вважає хорошим варіантом на якийсь час позбавити їх виборчих прав. Це, за його словами, необхідно для того, щоб люди, які з дитинства чули про "велич путіна", отримали російські паспорти та служили у російській армії не могли визначати майбутнє для України.

"Думаю, що там має бути дуже проста формула — скільки років та чи інша область, чи те, чи інше місто було під окупацією, відповідно стільки років ти не голосуєш і не можеш бути обраним. Це і просто, і логічно", — сказав він.

Тобто, каже Гудименко, якщо місто перебувало в окупації 8 років, то тепер йому доведеться 8 років повертатися до реалій життя у вільній Україні та приходити до тями. Водночас він визнає, що це все одно буде непросто.

Більше про те, що буде після деокупації Криму, про боротьбу зі зрадниками та про компроміси, які доведеться зробити Україні після перемоги, читайте у матеріалі "Телеграф": "Простих рішень не буде: Юрій Гудименко — про обмін Богуслаєва, кару для Коломойського та Криму після звільнення".