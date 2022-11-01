Что делать с жителями Крыма после его освобождения? Озвучена очень простая формула

Реинтеграция Крыма и ОРДЛО простой не будет

Некоторые украинские области находятся под оккупацией уже более восьми лет, а потому возвращение местных жителей в Украину будет непростым, поскольку обилие российской пропаганды наверняка повлияло на их мировоззрение.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" блогер, писатель, один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко, несмотря на то, что очень бы хотелось, чтобы все, кто добровольно взял в руки российский паспорт понесли наказание, однако надо понимать, что посадить в тюрьму пару-тройку миллионов человек просто невозможно.

Особенно это касается жителей ОРДЛО и Крыма, которые под оккупацией находятся годами и все это время потребляли российскую пропаганду.

"Мы понимаем, что это так или иначе повлияло на их мировоззрение. Не могло не повлиять. Потому что российская пропаганда токсична, заразна и цепляется в мозги большого количества людей", — сказал он.

Гудыменко подчеркнул, что считает хорошим вариантом на время лишить их избирательных прав. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы люди, которые с детства слышали о "величии путина", получили российские паспорта и служили в российской армии не могли определять будущее для Украины.

"Думаю, что там должна быть очень простая формула — сколько лет та или иная область, или тот или иной город был под оккупацией, соответственно столько лет ты не голосуешь и не можешь быть избранным. Это и просто, и логично", — сказал он.

То есть, говорит Гудыменко, если город находился в оккупации 8 лет, то теперь ему придется 8 лет возвращаться к реалиям жизни в свободной Украине и приходить в себя. Вместе с тем он признает, что это все равно будет непросто.

Больше о том, что будет после деоккупации Крыма, о борьбе с предателями и о компромиссах, которые придется сделать Украине после победы, читайте в материале "Телеграф": "Простых решений не будет: Юрий Гудыменко — про обмен Богуслаева, кару для Коломойского и Крыме после освобождения".