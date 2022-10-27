Новые перлы российской пропаганды в Европе: Зеленский мертв, а Запад возглавляют масоны

Российская пропаганда продолжает придумывать фейки и транслировать их по европейским странам

На что только не идет российская пропаганда, чтобы зародить у европейца сомнения, нужно ли помогать Украине.

Центр стратегических коммуникаций для Главкома проанализировал, какие месседжи в последнее время продвигает Кремль в разных странах Европы, в частности в Чехии, Эстонии, Болгарии и Польше.

В исследовании четко виден любимый метод роспропаганды — говорить, что неизвестно кто стрелял, а если есть доказательства преступлений РФ, то утверждать, что украинцы делали то же самое. Так, пророссийские СМИ активно обвиняют ВСУ в "терроризме", а украинских военных призывают восставать против "нацистского руководства".

Кроме того, есть тезисы, что Украина сама заставила Россию вторгнуться, Киев хочет ядерного удара по России, и РФ из-за больших потерь может быть вынуждена сама задействовать ядерное оружие.

При этом отмечается, что Россия вроде бы воюет не в полную силу, и может пойти в активное наступление в промежутке между ноябрем 2022 и февралем 2023 года.

В Чехии активно продвигают антинатовские настроения, отмечая, что США и Альянс пытаются уничтожить славянские народы и принесут в жертву Центральную и Восточную Европу, если война приобретет большие масштабы.

Жителям Болгарии российские пропагандисты внушают мнение, что Запад был, есть и остается расистским.

Эстонцам рассказывают, что беженцы из Украины на самом деле являются этническими россиянами, которые приезжают, чтобы получить хорошую работу, русифицировать школы и уничтожить культуру Эстонии.

Поляков уверяют, что они исторически не должны помогать Украине, что украинцы полезны и бескультурны, и "украинизируют" Польшу.

Встречаются в Европе и эпические теории заговора от российской пропаганды: война началась из-за сговора евреев, которые Западом руководят масоны, сатанисты и иллюминаты, а президент Украины Владимир Зеленский на самом деле уже давно может быть мертвым, и вместо него показывают голограмму и дипфейки.

Этот обзор был подготовлен с помощью мониторинга LETSDATA