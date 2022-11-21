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День гідності та свободи України: патріотичні привітання зі святом у картинках та листівках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Свято встановлено на згадку про події на Майдані 2013 року.
Свято встановлено на згадку про події на Майдані 2013 року.. Фото Facebook

День Гідності та Свободи – це свято на честь двох революцій

У неділю, 21 листопада, в Україні відзначається важливе національне свято — День гідності та свободи, яке "повернулося" до календаря свят нещодавно — у 2014 році. Попри те, що свято не відзначалося кілька років, воно все одно має велике значення для кожного українця.

Історія Дня гідності та свободи

У 2005 році президент України Віктор Ющенко прийняв указ про створення свята – День свободи. Тоді він відзначався 22 листопада і був встановлений на згадку про події Помаранчевої революції. Однак після того, як до влади прийшов Віктор Янукович, свято було скасовано, поєднавши його з Днем Соборності.

Після революції Гідності у 2013 році новий президент Петро Порошенко повернув День гідності та свободи, який тепер відзначається 21 листопада. Головна мета свята — збереження для майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ століття.

"Телеграф" зібрав красиві та щирі привітання зі святом у картинках та листівках, якими ви можете привітати своїх знайомих.

Вітання з Днем гідності та свободи
Вітання з Днем гідності та свободи
Вітання з Днем гідності та свободи
Вітання з Днем гідності та свободи
Вітання з Днем гідності та свободи
Вітання з Днем гідності та свободи
Вітання з Днем гідності та свободи
Вітання з Днем гідності та свободи
Вітання з Днем гідності та свободи
Вітання з Днем гідності та свободи
Вітання з Днем гідності та свободи
Вітання з Днем гідності та свободи

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Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #День Свободи і Переваги