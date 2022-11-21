"Душевно, до сліз": Пташка з "Азовсталі" пронизливо заспівала на "Голосі країни-2022" (відео)

Парамедик-доброволець Нацгвардії України виступила з піснею "Спи маленький козачок"

Цієї неділі, 20 листопада, на телеканалі ТЕТ відбувся суперфінал популярного в Україні пісенного шоу "Голос країни-12", який у лютому перервала війна з російськими загарбниками.

Переможницею проєкту у 2022 році стала Марія Квітка з команди Другого шансу – народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Зарицької. Проте не лише виступ дівчини запам’ятався українським глядачам, а й вихід на сцену парамедика-добровольця Катерини Поліщук, більш відомої під позивним "Пташка", звільнена з російського полону у вересні разом з іншими захисниками Маріуполя.

Катерина виконала зворушливу колискову "Спи маленький козачок" і дуже зворушила своїм виконанням присутніх. Наприкінці виступу "Пташка" закликала до звільнення українських військовополонених.

"Щоб кожен маленький козачок чи маленька козачка дочекалися свого тата чи свою маму. Свободу захисникам Азовсталі, та свободу захисникам України", — заявила Катерина у суперфіналі "Голосу країни-12".

У коментарях до відео в YouTube українці висловили своє захоплення від виступу Поліщук, відзначивши, що все було дуже красиво, душевно і до сліз.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Пташку" Катерину Поліщук було звільнено з полону 12 вересня — хто вона і чим відома серед українців.