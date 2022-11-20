"Голос країни 12": хто із учасників покинув шоу в суперфіналі (відео)

Сьогодні стане відомий новий чемпіон 12 сезону вокального шоу.

У неділю, 20 листопада, проходить суперфінал найвокальнішого шоу України " Голос країни -12", який перервала війна. У сьогоднішньому ефірі визначиться суперфіналіст, який переможе у 12 сезоні шоу.

Варто зазначити, що вперше за всю історію проєкту "Голосу країни" суперфінал вокального шоу проходить у метрополітені, який зараз використовується як бомбосховище. Спеціально до фіналу на станції "Майдан незалежності" було збудовано унікальну сцену — вона виглядає як сонце, повністю оточене справжньою українською пшеницею.

Правила суперфіналу: Фінал поділили на дві частини. У першій половині 16 учасників виступатимуть зі своїми номерами. З них у другий тур пройде лише 4 особи — по 1 із кожної команди. Поки учасники виступатимуть, глядачі матимуть змогу проголосувати за свого фаворита. Після того тренер розділить свої 100% між своїми конкурсантами. Усі відсотки будуть приплюсовані — і той, у кого "бал" буде найбільшим, той і пройде до другого туру. Після першого етапу голоси будуть обнулені, і у другому етапі суперфіналісти заспівають ще раз. Варто зазначити, що вперше в історії "Голосу країни" учасники виконають авторські пісні. Переможцем 12-го сезону стане той учасник, який отримає найбільшу кількість голосів телеглядачів.

"Голос країни" — як пройшов перший тур суперфіналу 12 сезону:

Першими на сцену вийшли учасники команди Наді Дорофєєвої:

Аліє Хаджабадінова з піснею "Я піду в далекі гори"

Давид Маскіса з хітом "Чути гімн"

Інеса Грицаєнко та Аліна Сакс виконали пісню "Чи разом"

Олександр Свириденко заспівав хіт "Друге кохання".

За результатами глядацького голосування та балів від Наді Дорофєєвої: Аліє Хаджабадінова отримала 40%, Інеса Грицаєнка – 38%, Олександр Свириденко – 56%, а Давид Маскіса – 66%. Першим фіналістом став Давид Маскіса.

Після цього на сцену вийшли учасники команди Потапа:

Каріна Столаба виконала переможну пісню "Stefania" гурту Kalush Orchestra

Іподиякон Василь Палюх заспівав легендарну композицію "Пісню про пісню"

Павло Нажига запалив із хітом гурту "Антитіла" та Еда Ширана "2step".

Михайло Цар заворожив зал піснею Кузьми Скрябіна "Старі фотографії".

Разом Михайло Цар у сумі з балами тренера та глядачів отримав 37%, Каріна Столаба – 49%, Павло Нажига – 52%, та Василь Палюх – 62%. Суперфіналістом став Василь Палюх.

Наступними у боротьбу вступили учасники команди "Другого шансу" народного тренера Андрія Мацоли та співачки Олександри Зарицької:

Марта Любчик виконала пісню "Човен" гурту "Океан Ельзи"

Марія Квітка вийшла на сцену з піснею "Птах" Сергія Жадана та гурту Дахабраха

Марта Ліпчей виступила з піснею "Пташечка" від Vivienne Mort.

Павло Тютюник, якого раніше глядачі повернули до суперфіналу, підкоряв глядачів піснею "Тримай мене" гурту "Бумбокс"

Результати голосування: Павло Тютюник отримав 37%, Марта Любчик – 47%, Марта Ліпчей – 48%, а Марія Квітка набрала поки що рекордні 68%, з якими вона і пройшла до суперфіналу.

І завершує першу частину фіналу "Голосу країни" конкурсанти з команди Олі Полякової:

Олена Чукаленко вийшла на сцену з піснею Тіни Кароль "Україна – це ти"

Дімаш Даулетов з Казахстану, на жаль, не зміг приїхати в Україну через повномасштабну війну, тому співав онлайн. Хлопець виконав пісню Майкла Джексона — "We are the world".

Анна Кіндзерська заспівала пісню "Я жива" гурту The Hardkiss

Сергій Соловйов довів до сліз всю залу та суддів піснею "Соколята" В'ячеслава Хорсенка.

Загалом, за результатами голосування глядачів, а також разом із відсотками від Олі Полякової учасники отримали: Олена Чукаленко — 49%, Дімаш Даулетов — 34%, Ганна Кіндзерська — 48%, та Сергій Соловйов — 69%. І четвертим суперфіналістом став Сергій Соловйов.

"Голос країни" — як пройшов другий тур суперфіналу 12 сезону:

Першим виступив учасник із команди Наді Дорофєєвої — 24-річний Давид Маскіса, який зараз захищає нашу країну у лавах добровільного батальйону. Хлопець виконав хіт Кузьми Скрябіна — "Спи собі сама".

Після цього на сцені з'явився учасник з команди Потапа — іподиякон Василь Палюх. Він виконав авторську пісню, музику до якої написав його вчитель, а текстом став вірш "Любіть Україну" Володимира Сосюрі.

Третьою на сцені з'явилася єдина суперфіналістка шоу – фольклористка Марія Квітка. Дівчина виконала найсильнішу пісню на вірш Тараса Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий".

Останнім на сцену вийшов конкурсант команди Олі Полякової Сергій Соловйов. Глядачів він підкорював авторською піснею під назвою "Весна".

Нагадаємо, що показ шоу на каналі "1+1" перервали після вторгнення росії. Наразі українцям показують випуски, які були зняті ще до 24 лютого. Новий сезон вокального шоу має благодійну мету – разом із фондом "Повернись живим" та платформою Dobro UA збирає 3 мільйони гривень на великий комплект коштів аеророзвідки. Кожен може долучитись до збору коштів на платформі онлайн або відправивши SMS на благодійний номер 88007.