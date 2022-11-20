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Кто стал победителем "Голоса страны 12": все подробности суперфинала шоу, которое прервала война (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Финал шоу поделили на две части Новость обновлена 20 ноября 2022, 22:21
Финал шоу поделили на две части. Фото https://www.instagram.com/goloskrainy_official/

Сегодня станут известны четыре суперфиналиста 12 сезона вокального шоу.

В воскресенье, 20 ноября, проходит суперфинал самого вокального шоу Украины "Голос країни-12", который прервала война. В сегодняшнем эфире определится суперфиналист, которые победит в 12 сезоне шоу.

Стоит отметить, что впервые за всю историю проекта "Голосу країни" суперфинал вокального шоу проходит в метрополитене, который сейчас используется как бомбоубежище. Специально к финалу на станции "Майдан незалежності" была построена уникальная сцена — она выглядит как солнце, полностью окруженное настоящей украинской пшеницей.

  • Правила суперфинала: Финал поделили на 2 части. В первой половине 16 участников выступят со своими номерами. Из них во второй тур пройдет только 4 человека — по 1 из каждой команды. Пока участники будут выступать, зрители смогут проголосовать за своего фаворита. После тренер разделит свои 100% между своими конкурсантами. Все проценты будут приплюсованы — и тот, у кого "бал" будет самым большим, тот и пройдет во второй тур. После первого этапа голоса будут обнулены, и во втором этапе суперфиналисты споют еще раз. Стоит отметить, то впервые в истории "Голосу країни" участники исполнят авторские песни. Победителем 12-го сезона станет тот участник, который получит наибольшее количество голосов телезрителей.

"Голос країни" — как прошел первый тур суперфинала 12 сезона:

Первыми на сцену вышли участники команды Нади Дорофеевой:

  • Алие Хаджабадинова с песней "Я піду в далекі гори"
  • Давид Маскиса с хитом "Чути гімн"
  • Инесса Грицаенко и Алина Сакс исполнили песню "Чи разом"
  • Александр Свириденко спел хит "Друга любовь".

По результатам зрительского голосования и баллов от Нади Дорофеевой: Алие Хаджабадинова получила 40%, Инесса Грицаенко – 38%, Александр Свириденко – 56%, а Давид Маскиса – 66%. Итого первый финалистом стал Давид Маскиса.

Голос країни 12 сезон финал - кто прошел из Команды Нади Дорофеевой

После на сцену вышли участники команды Потапа:

  • Карина Столаба исполнила победную песню "Stefania" группы Kalush Orchestra
  • Иподьякон Василий Палюх спел легендарную композицию "Пісню про пісню"
  • Павел Нажига зажег с хитом группы "Антитела" и Эда Ширана "2step".
  • Михаил Царь заворожил зал песней Кузьмы Скрябина "Старі фотографії".

Итого — Михаил Царь в сумме с баллами тренера и зрителей получил 37%, Карина Столаба – 49%, Павел Нажига – 52%, и Василий Палюх — 62%. Суперфиналистом стал Василий Палюх.

Голос країни 12 сезон финал - кто прошел из Команды Потапа

Следующими в борьбу вступили участники команды "Второго шанса" народного тренера Андрея Мацолы и певицы Александры Зарицкой:

  • Марта Любчик исполнила песню "Човен" группы "Океан Ельзи"
  • Мария Квитка вышла на сцену с песней "Птица" Сергея Жадана и группы Дахабраха
  • Марта Липчей выступила с песней "Пташечка" от Vivienne Mort
  • Павел Тютюник, которого ранее зрители вернули в суперфинал, покорял зрителей песней "Тримай мене" группы "Бумбокс"

Результаты голосования: Павел Тютюник получил 37%, Марта Любчик – 47%, Марта Липчей — 48%, а Мария Квитка набрала пока рекордные 68%, с которыми она и прошла в суперфинал.

Голос країни 12 сезон финал - кто прошел из Команды Второго шанса

И завершает первую часть финала "Голосу країни" конкурсанты из команды Оли Поляковой:

  • Елена Чукаленко вышла на сцену с песней Тины Кароль "Україна – це ти"
  • Димаш Даулетов из Казахстана увы не смог приехать в Украину из-за полномасштабной войны, поэтому пел онлайн. Парень исполнил песню Майкла Джексона — "We are the world".
  • Анна Киндзерская спела песню "Я жива" группы The Hardkiss
  • Сергей Соловьев довел до слез весь зал и судей песней "Соколята" Вячеслава Хорсенко.

Итого, по результатам зрительского голосования, а также вместе с процентами от Оли Поляковой участники получили: Елена Чукаленко — 49%, Димаш Даулетов — 34%, Анна Киндзерская — 48%, и Сергей Соловьев — 69%. И четвертым суперфиналистом стал — Сергей Соловьев.

Голос країни 12 сезон финал - кто прошел из Команды Оли Поляковой

"Голос країни" — как прошел второй тур суперфинала 12 сезона:

Первым выступил участник из команды Нади Дорофеевой — 24-летний Давид Маскиса, который сейчас защищает нашу страну в рядах добровольного батальона. Парень исполнил хит Кузьмы Скрябина — "Спи собі сама".

После на сцене появился участник из команды Потапа — иподьякон Василий Палюх. Он исполнил авторскую песню, музыку к которой написал его учитель, а текстом стал стих "Любіть Україну" Владимира Сосюри.

Третьей на сцене появилась единственная суперфиналистка шоу — фольклористка Мария Квитка. Девушка исполнила сильнейшую песню на стих Тараса Шевченко "Реве та стогне Дніпр широкий".

Последним на сцену вышел конкурсант команды Оли Поляковой — Сергей Соловьев. Зрителей он покорял авторской песней под названием "Весна".

Кто победил в 12 сезоне "Голосу країни" — имя победителя

Выбором народа и победителем 12 сезона "Голосу країни" — стала участница команды Второго шанса Мария Квитка.

Напомним, что показ шоу на канале "1+1" прервали после из-за вторжения россии. Сейчас украинцам показывают выпуски, которые были отсняты еще до 24 февраля. Новый сезон вокального шоу имеет благотворительную цель – вместе с фондом "Повернись живим" и платформой Dobro UA собирает 3 миллиона гривен на большой комплект средств аэроразведки. Каждый может приобщиться к сбору средств на платформе онлайн или отправив SMS на благотворительный номер 88007.

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