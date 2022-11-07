Как прошли первые вокальные нокауты "Голосу країни-12": имена первых финалистов шоу (видео)

Стали известны первые финалисты 12 сезона вокального шоу.

Это воскресенье, 6 ноября, вновь собрало зрителей у экранов телеканала ТЕТ, чтобы посмотреть новый, решающий этап самого вокального шоу Украины "Голос країни-12" — нокауты. Командам звездных тренеров — Оли Поляковой, Потапа, Нади Дорофеевой и Святослава Вакарчука, пришлось лишиться большой части своих участников, чтобы выбрать тех, кто по их мнению заслуживает быть в финале.

Отметим, что во время нокаутов к тренерам будут приставлены "помощники"-советники, которые будут помогать им сделать свой выбор. Первыми в нокаутах будут участвовать команда Нади Дорофеевой, и ей в "пару" стал ее коллега — популярный певец Артем Пивоваров, а также команда Святослава Вакарчука с "помощником" — его подопечной с "Голоса", популярной певицей Христиной Соловий.

Правила нокаутов: только по 3 участника от каждой команды пройдут в суперфинал. Тренер имеет право перемещать своих участников на стульях только по часовой стрелке, то есть тренер не может пересадить участника с третьего стула на первый. Если участнику не хватило места на стульях, он покидает проект.

Напомним, что показ шоу на канале "1+1" прервали после из-за вторжения россии. Сейчас украинцам показывают выпуски, которые были отсняты еще до 24 февраля. Новый сезон вокального шоу имеет благотворительную цель – вместе с фондом "Повернись живим" и платформой Dobro UA собирает 3 миллиона гривен на большой комплект средств аэроразведки. Каждый может приобщиться к сбору средств на платформе онлайн или отправив SMS на благотворительный номер 88007.

"Голос країни" — как прошли первые вокальные нокауты 12 сезона:

Первым на сцену вышел участник команды Дорофеевой — Александр Олещук. Харизматичный вокалист из Львовщины поразил песней "8-й колір" украинской группы Моторолла. Первое кресло — за ним.

Второй выступила Оксана Позывай из Киева. Для нокаутов она выбрала песню Bruno Mars — "Talking to the moon". Девушка заняла второе кресло.

После на сцену вышла авторша песен из Белой Церкви — Наталья Миколаенко. Девушка сама пишет песни и вдохновляет своей музыкой других. Наталья исполнила песню Владимира Дантеса "Саша". После своего номера к ней присоединился и сам Дантес. Естественно третье кресло стало ее.

Следующий участник — солист военного оркестра, который сейчас защищает нашу страну на фронте, Александр Свириденко. Парень взбудоражил зрителей хитом "Шкідлива звичка" выпускницы "Голоса" Христини Соловий. Саша впервые вышел на сцену без своего оркестра. Парень занял первое кресло, на котором сидела Наталья Миколаенко.

Пятым на сцене появился рокер из Херсона — Глеб Пархоменко. Парень поразил зрителей рок-версией песни Сэма Брауна — "Stop". Дорофеева не посадила участника на кресло, однако его "украла" команда второго шанса.

Дочь известного композитора Константина Меладзе — Лия Меладзе вышла на сцену следующей. Талантливая певица растрогала исполнением украинского хита группы Океана Эльзы — "На небі". Надя Дорофеева дала девушке шанс и посадила ее на второе кресло, заменив Оксану Позывай.

Далее за место в финале боролась певица Инесса Грицаенко вместе с сестрой Алиной Сакс. Девушки зажгли популярным треком Lil Nas X — "Montero". Девушки заняли кресло, которое ранее занял Александр Олещук, тем самым "выбросив" его из проекта.

Предпоследней из команды Дорофеевой на сцену вышла уличная певица Яна Милевская. Девушка исполнила песню Валерия Меладзе "Я не могу без тебя", однако его не показали в эфире, так как песня на русском. По стечению обстоятельств — Яна сместила Лию Меладзе, которую после спасла команда "Второго шанса".

Стоит отметить, что Лия заняла последнее место в команде "Второго шанса", а Инесса Грицаенко — стала второй финалисткой 12 сезона "Голоса".

Закрывал нокауты в команде Дороффевой автомеханик Давид Маскиса, который после начала полномасштабной войны не уехал за границу, а прошел военную подготовку и сейчас защищает Украину на передовой. Парень исполнил песню "Лед тронулся" Оли Поляковой в джазовой обработке. После долгих сомнений Надя дала шанс Давиду, отправив Яну Милевскую домой.

Далее в "бой" вступила команда Святослава Вакарчука. И первым на сцену вышел музыкант и певец церковного хора — Назар Ильчишен. Парень исполнил лирический трек "Місяць по небу ходить" Народной артистки Украины Натальи Могилевской. И парень занял одно из кресел возможных финалистов.

Вторым на сцену вышел воин АТО, защитник Донецкого аэропорта, Ярослав Гавянец, которого Вакарчук "украл" у Оли Поляковой. Сейчас мужчина снова находится на передовой, защищая нашу страну от оккупантов. Ярослав исполнил песню "Гуцулка Ксеня". Зал аплодировал ему стоя. Святослав отдал ему первое кресло.

Третьим на сцену вышел многодетный отец Максим Бородин, который посвятил свою песню группы Reamoon "Supergirl" своей супруге. Без сомнений звездный тренер отдал мужчине последнее свободное кресло.

Далее вышел на сцену уличные музыканты, дуэт — 2tone. Парни зажигали на цене с песней "Falling in love" Elvis Presley. Парни заняли одно из кресел, сместив Назара Ильчишена, который согласно новым правилам нокаутов покидает шоу.

После мужской коллектив команды Вакарчука вышла разбавить певица, голос крымско-татарского народа Алие Хаджабадинова. Девушка выбрала для нокаутов лемковскую песню "Верше мій, верше", которой покорила и судей и зрителей в зале. Без сомнений Святослав посадил Алие на одно из кресел. В итоге Ярослав Гавянец покинул шоу на этапе нокаутов.

Далее на сцене появился новообразованный дуэт — солист хору Верьовки Дмитрий Цымбалюк и исполнитель барокковых песен Роман Мелиш. Увы, но дуэт вышел на половину виртуальным, ведь Роман на тот момент был на гастролях. Артисты исполнили песню Владимира Ивасюка — "Раз цвіте любов". Звездный тренер не оставил артистов в финале, решив дать возможность молодым и неизвестным участникам.

После на сцену вышел финалист "Голосу. Діти-2", который уступил победу уже дважды чемпиону этого вокального шоу Роману Сасанчину, — Михаил Цар. Исполнением песни Андрея Хлывнюка, Дмитрия Шурова и Джамалы "Злива" растрогал весь зал, включая судей. Парень сел на второе по счету кресло. Согласно правилам нокаутов — шоу покинул Максим Бородин,

Предпоследней на сцену вышла еще она девушка из команды лидера ОЭ, певица Анна Киндзерская. Девушка исполнила песню на поэзию Тараса Шевченка "Думи мої, Думи мої" (не путайте с треком Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова — на момент съемки их хит еще не вышел). Зал аплодировал стоя. Девушка заняла первое кресло и стала первой финалисткой из команды Вакарчука. Также в финал прошла и Алие Хаджабадинова. А вот парни — дуэт "2tone" покинул шоу.

Закрывал первые вокальные нокауты — Павел Тютюнник. Парень очень волновался, так как не хотел "напортачить" в конце эфира. Павел поражал зрителей песней Робби Уильямса "Angels". Зрители поддержали молодого исполнителя аплодисментами стоя. В финал Павла Вакарчук не взял, оставив на заветном кресле Мишу Царя.

"Голос країни" 12 сезон: имена первых финалистов

Александр Свириденко — команда Дорофеевой.

Инесса Грицаенко — команда Дорофеевой.

Давид Маскиса — команда Дорофеевой.

Анна Киндзерская — команда Святослава Вакарчука.

Алие Хаджабадинова — команда Святослава Вакарчука.

Михаил Царь — команда Святослава Вакарчука.

"Голос країни" 12 сезон: что изменилось после 24 февраля

В эфир телеканала ТЕТ (телеканал "1+1" транслирует Национальный марафон "Єдині новини") вышли снятые до войны этапы "Слепых прослушиваний", "Вокальных боев" и "Нокаутов". Выпуски дополнены актуальными историями участников.

Ведущими проекта неизменно остаются Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Изменения произошли в судейском составе: остались только Оля Полякова, Надя Дорофеева и Алексей Потапенко, а Святослав Вакарчук отказался от тренерского кресла, чтобы не навредить своей волонтерской деятельности. Напомним, в этом сезоне некоторые участники могут получить второй шанс от народных тренеров – певицы Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как прошел самый первый выпуск "Голосу країни-12" и как война изменила участников первых "Слепых прослушиваний".