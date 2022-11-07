Як пройшли перші вокальні нокаути "Голосу країни-12": імена перших фіналістів шоу (відео)

Стали відомі перші фіналісти 12-го сезону вокального шоу.

Ця неділя, 6 листопада, знову зібрала глядачів біля екранів телеканалу ТЕТ, щоб переглянути новий, вирішальний етап найвокальнішого шоу України " Голос країни -12" — нокаути. Командам зіркових тренерів — Олі Полякової, Потапа, Наді Дорофєєвої та Святослава Вакарчука, довелося втратити велику частину своїх учасників, щоб обрати тих, хто на їхню думку заслуговує бути у фіналі.

Зазначимо, що під час нокаутів до тренерів буде приставлено "помічників"-радників, які допомагатимуть їм зробити свій вибір. Першими в нокаутах братимуть участь команда Наді Дорофєєвої, і їй у "пару" став її колега — популярний співак Артем Пивоваров, а також команда Святослава Вакарчука з "помічником" — його підопічною з "Голосу", популярною співачкою Христиною Соловій.

Правила нокаутів: лише по 3 учасники від кожної команди пройдуть до суперфіналу. Тренер має право переміщати своїх учасників на стільцях лише за годинниковою стрілкою, тобто тренер не може пересадити учасника з третього стільця на перший. Якщо учаснику забракло місця на стільцях, він залишає проєкт.

Нагадаємо, що показ шоу на каналі "1+1" перервали після вторгнення росії. Наразі українцям показують випуски, які були зняті ще до 24 лютого. Новий сезон вокального шоу має благодійну мету – разом із фондом "Повернись живим" та платформою Dobro UA збирає 3 мільйони гривень на великий комплект коштів аеророзвідки. Кожен може долучитись до збору коштів на платформі онлайн або відправивши SMS на благодійний номер 88007.

"Голос країни" — як пройшли перші вокальні нокаути 12 сезону:

Першим на сцену вийшов учасник команди Дорофєєвої Олександр Олещук. Харизматичний вокаліст із Львівщини вразив піснею "8-й колір" українського гурту Моторолла. Перше крісло – за ним.

Другою виступила Оксана Позивай із Києва. Для нокаутів вона обрала пісню Bruno Mars — "Talking to the moon". Дівчина зайняла друге крісло.

Потім на сцену вийшла авторка пісень із Білої Церкви — Наталія Миколаєнко. Дівчина сама пише пісні та надихає своєю музикою інших. Наталя виконала пісню Володимира Дантеса "Саша". Після свого номера до неї приєднався і сам Дантес. Природно, третє крісло стало її.

Наступний учасник – соліст військового оркестру, який нині захищає нашу країну на фронті, Олександр Свириденко. Хлопець розбурхав глядачів хітом "Шкідлива звичка" випускниці "Голосу" Христині Соловій. Сашко вперше вийшов на сцену без свого оркестру. Хлопець зайняв перше крісло, на якому сиділа Наталія Миколаєнка.

П’ятим на сцені з’явився рокер із Херсона — Гліб Пархоменко. Хлопець вразив глядачів рок-версією пісні Сема Брауна — "Stop". Дорофєєва не посадила учасника на крісло, проте його "вкрала" команда другого шансу.

Дочка відомого композитора Костянтина Меладзе Лія Меладзе вийшла на сцену наступної. Талановита співачка зворушила виконанням українського хіта гурту Океану Ельзи — "На небі". Надя Дорофєєва дала дівчині шанс і посадила її на друге крісло, замінивши Оксану Позивай.

Далі за місце у фіналі боролася співачка Інесса Грицаєнко разом із сестрою Аліною Сакс. Дівчата запалили популярним треком Lil Nas X — "Montero". Дівчата зайняли крісло, яке раніше зайняв Олександр Олещук, тим самим "викинувши" його із проєкту.

Передостанньою із команди Дорофєєвої на сцену вийшла вулична співачка Яна Мілевська. Дівчина виконала пісню Валерія Меладзе "Я не можу без тебе", проте його не показали в ефірі, оскільки пісня російською. За збігом обставин, Яна змістила Лію Меладзе, яку потім врятувала команда "Другого шансу".

Варто зазначити, що Лія посіла останнє місце у команді "Другого шансу", а Інесса Грицаєнко стала другою фіналісткою 12 сезону "Голосу".

Закривав нокаути у команді Дороффєвої автомеханік Давид Маскіс, який після початку повномасштабної війни не виїхав за кордон, а пройшов військовий вишкіл і зараз захищає Україну на передовій. Хлопець виконав пісню "Лед тронулся" Олі Полякової у джазовій обробці. Після довгих сумнівів, Надя дала шанс Давиду, відправивши Яну Мілевську додому.

Далі до "бою" вступила команда Святослава Вакарчука. І першим на сцену вийшов музикант та співак церковного хору – Назар Ільчишен. Хлопець виконав ліричний трек "Місяць небом ходити" Народної артистки України Наталії Могилевської. І хлопець зайняв одне із крісел можливих фіналістів.

Другим на сцену вийшов воїн АТО, захисник Донецького аеропорту Ярослав Гав’янець, якого Вакарчук "украв" у Олі Полякової. Наразі чоловік знову перебуває на передовій, захищаючи нашу країну від окупантів. Ярослав виконав пісню "Гуцулка Ксеня". Зал аплодував йому стоячи. Святослав віддав йому перше крісло.

Третім на сцену вийшов багатодітний батько Максим Бородін, який присвятив свою пісню гурту Reamoon "Supergirl" своїй дружині. Без сумніву, зірковий тренер віддав чоловікові останнє вільне крісло.

Далі вийшов на сцену вуличні музиканти, дует – 2tone. Хлопці запалювали на ціні з піснею Falling in love Elvis Presley. Хлопці зайняли одне із крісел, змістивши Назара Ільчишена, який згідно з новими правилами нокаутів залишає шоу.

Після чоловічого колективу команди Вакарчука вийшла розбавити співачка, голос кримсько-татарського народу Аліє Хаджабадінова. Дівчина обрала для нокаутів лемківську пісню "Верше мій, верше", якою підкорила і суддів, і глядачів у залі. Без сумнівів, Святослав посадив Аліє на одне з крісел. У результаті Ярослав Гав’янець залишив шоу на етапі нокаутів.

Далі на сцені з’явився новостворений дует — соліст хору Верьовки Дмитро Цимбалюк та виконавець барокових пісень Роман Меліш. На жаль, дует вийшов на половину віртуальним, адже Роман на той момент був на гастролях. Артисти виконали пісню Володимира Івасюка — "Роз цвіте любов". Зірковий тренер не залишив артистів у фіналі, вирішивши надати можливість молодим та невідомим учасникам.

Після цього на сцену вийшов фіналіст "Голосу. Діти-2", який поступився перемогою вже двічі чемпіону цього вокального шоу Роману Сасанчину, — Михайло Цар. Виконанням пісні Андрія Хливнюка, Дмитра Шурова та Джамали "Злива" зворушив увесь зал, включаючи суддів. Хлопець сів на друге крісло. Згідно з правилами нокаутів – шоу покинув Максим Бородін,

Передостанньою на сцену вийшла ще дівчина з команди лідера ОЕ, співачка Ганна Кіндзерська. Дівчина виконала пісню на поезію Тараса Шевченка "Думі мої, Думи мої" (не плутайте з треком Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова — на момент зйомки їхній хіт ще не вийшов). Зал аплодував стоячи. Дівчина зайняла перше крісло і стала першою фіналісткою команди Вакарчука. Також у фінал пройшла й Аліє Хаджабадінова. А ось хлопці – дует "2tone" залишив шоу.

Закривав перші вокальні нокаути – Павло Тютюнник. Хлопець дуже хвилювався, бо не хотів "напартачити" наприкінці ефіру. Павло вражав глядачів піснею Роббі Вільямса "Angels". Глядачі підтримали молодого виконавця оплесками стоячи. У фінал Павла Вакарчук не взяв, залишивши на заповітному кріслі Мишу Царя.

"Голос країни" 12 сезон: імена перших фіналістів

Олександр Свириденко – команда Дорофєєвої.

Інеса Грицаєнко — команда Дорофєєвої.

Давид Маскіса — команда Дорофєєвої.

Ганна Кіндзерська – команда Святослава Вакарчука.

Аліє Хаджабадінова – команда Святослава Вакарчука.

Михайло Цар – команда Святослава Вакарчука.

"Голос країни" 12 сезон: що змінилося після 24 лютого

В ефір телеканалу ТЕТ (телеканал "1+1" транслює Національний марафон " Єдині новини ") вийшли зняті до війни етапи "Сліпих прослуховувань", "Вокальних боїв" та "Нокаутів". Випуски доповнені життєвими історіями учасників.

Ведучими проєкту незмінно залишаються Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Зміни відбулися у суддівському складі: залишилися лише Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Олексій Потапенко, а Святослав Вакарчук відмовився від тренерського крісла, щоб не зашкодити своїй волонтерській діяльності. Нагадаємо, цього сезону деякі учасники можуть отримати другий шанс від народних тренерів – співачки Олександри Зарицької та підприємця Андрія Мацоли.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав, як пройшов перший випуск "Голосу країни-12" і як війна змінила учасників перших "Сліпих прослуховувань".