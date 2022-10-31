Запальне виконання Zitti e buoni та нові "НеАнгели": як пройшли другі вокальні бої шоу "Голос країни-12" (відео)

Випуски 12 сезону вокального шоу було знято ще до повномасштабної війни

Цієї неділі, 30 жовтня, на телеканалі ТЕТ пройшли другі вокальні бої "Голос країни-12". Команди зіркових тренерів — Олі Полякової, Потапа, Наді Дорофєєвої та Святослава Вакарчука, втратили нових конкурсантів.

Нагадаємо, що показ шоу на каналі "1+1" перервали після вторгнення росії. Наразі українцям показують випуски, які були зняті ще до 24 лютого. Новий сезон вокального шоу має благодійну мету – разом із фондом "Повернись живим" та платформою Dobro UA збирає 3 мільйони гривень на великий комплект засобів аеророзвідки. Кожен може долучитись до збору коштів на платформі онлайн або відправивши SMS на благодійний номер 88007.

За правилами, кожен тренер один раз на весь сезон має право врятувати учасника зі своєї команди, якщо його не "вкраде" інший наставник. Учасник перебуває у команді свого наставника доти, доки він не "вкраде" іншого вокаліста. Народні тренери, співачка Олександра Зарицька та підприємець Андрія Мацоли, мають право взяти до себе лише двох учасників, яких не "вкрадуть" інші тренери.

"Голос країни" — як пройшли другі вокальні бої 12 сезону:

Другий ефір вокальних боїв відкрила команда Потапа. На сцену вийшли радіоведучий Gera Gerc та подружжя Аліна та Юрій Лаврови. Водночас учасники виконали пісню переможців "Євробачення-2021" Måneskin — Zitti e buoni. Тренер дав шанс Gera Gerc, а Лаврови, на жаль, поїхали додому.

Другими на сцену шоу вийшли вокалісти з команди Олі Полякової: український військовий, котрий зараз захищає нашу землю від російських окупантів, Ярослав Гавянець і дизайнер Марія Квітка. Конкурсанти виконали українську народну пісню "Ой у вишневому саду". За підсумками виступу Полякова продовжила шлях у проєкті Марії, а ось Ярослава "вкрав" собі Вакарчук.

Далі в бій вступила команда Наді Дорофєєвої. На сцену "Голосу країни-12" вийшли учасники — хірург з Вірменії Нарек Амірян та Давид Маскіса, який зараз готується поповнити лави Збройних сил України. Чоловіки виконали хіт Святослава Вакарчука "Така як ти". Дорофєєва дала шанс Давиду, а Нарек Амірян покинув проєкт.

Четвертими до вокального бою вступила команда Вакарчука — вуличні музиканти Мар’ян Романчук та дует 2Tone. Конкурсанти виконали хіт гурту Imagine Dragons — Beliver. За рішенням тренера дует 2tone продовжує боротьбу на проєкті, а Мар’ян їде додому.

Далі на сцену вийшли учасники з команди Олексія Потапенко — музикант Ігор Ольховий та співак із Казахстану Жубан Ерназар. Хлопці виконали пісню Stolen Dance співака Milky Chance. Потап вирішив продовжити участь у шоу Жубана Ерназара. Ігор Вільховий поїхав додому.

Оля Полякова представила своїх вокалістів — Юлію Войтко та Вікторію Литвинчук. Дівчата з сильним голосом ненадовго перетворилися на групу "НеАнгели" та виконали їхню композицію "Твоя". На пропозицію тренера продовжити участь у вокальному проєкті як жіночий дует, вокалістки відповіли "ні". У результаті Полякова обрала лише Вікторію, а Юлія покинула проєкт.

На сцену вийшла команда Наді Дорофєєвої – вокалісти Гліб Пархоменко та Володимир Порубайло. Хлопці разом виконали пісню гурту "Бумбокс" — "Та4то". Дорофєєва дала шанс на подальшу участь Глібу Пархоменку. Володимиру дали другий шанс народні тренери Зарицька та Мацола.

У вокальні бої вступили учасники з команди Вакарчука — Дар’я Забєліна та Назар Ільчишен. Конкурсанти виконали композицію Cold Heart виконавця Елтона Джона та Дуа Ліпи. Тренер обрав Назара, а Дарина покинула проєкт.

Далі на сцену вийшла команда Потапа — фіналістка "Голосу. Діти-5" Каріна Столаба, співачки Діана Матвійчук та Анастасія Паламар. Виступ учасниць не показали, тому що пісня була російська. Потап дав шанс у проєкті Карині, а решта дівчат поїхала додому.

На сцену вийшла команда Олі Полякової: мама двох дітей Ірина Бенько та вуличний музикант з Одеси Віктор Кирилов. Учасники виконали композицію співачки Гайтани "Шаленій". На жаль, проєкт покинула Ірина.

Далі у вокальну битву вступила команда Дорофєєвої — школярка Марія Сур та Оксана Позивай. Дівчата виконали пісню Адель Easy on me. Дала шанс на подальшу участь у проєкті Дорофєєва Оксані, а Марію "вкрала" собі Полякова.

На сцені команда Вакарчука — учасник "Голос. Діти-2" Михайло Цар та співак Олександр Коржов. Хлопці виконали композицію Aint no Sunshine. За підсумками виступу фронтмен гурту "Океан Ельзи" дав шанс Михайлу, а Александр поїхав додому.

Далі виступила команда Олі Полякової — пілот літака Клім та співачка Марта Ліпчей. Вокалісти виконали пісню російського артиста, тому їхній виступ було вирізано. Полякова забрала собі Марту, а Клім залишив шоу.

У вокальну битву вступили конкурсанти з команди Потапа — Михайло Герасимчук та Юлія Штоля. Вокалісти виконали пісню гурту Black Eyed Peas — I Gotta Feeling. Тренер забрав собі Михайла, а Юлії дали другий шанс народні тренери.

На сцену "Голосу країни-12" вийшли учасниці з команди Наді Дорофєєвої: Євгенія Тананаєва та Наталія Миколаєнко. Їхній виступ не потрапив в ефір, оскільки дівчата співали російську композицію. Далі ми знову почуємо голос Наталії.

Учасники з команди Святослава Вакарчука – соліст хору Верьовки Дмитро Цимбалюк та виконавець барокових пісень Роман Меліш. Чоловіки виконали українську народну пісню "Стоїть гора високая". Вакарчук запропонував вокалістам далі брати участь у дуеті – вони погодилися.

"Голос країни" 12 сезон: що змінилося після 24 лютого

В ефір телеканалу ТЕТ (телеканал "1+1" транслює Національний марафон " Єдині новини ") вийшли зняті до війни етапи "Сліпих прослуховувань", "Вокальних боїв" та "Нокаутів". Випуски доповнені життєвими історіями учасників.

Ведучими проекту незмінно залишаються Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Зміни відбулися у суддівському складі: залишилися лише Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Олексій Потапенко, а Святослав Вакарчук відмовився від тренерського крісла, щоб не зашкодити своїй волонтерській діяльності. Нагадаємо, цього сезону деякі учасники можуть отримати другий шанс від народних тренерів – співачки Олександри Зарицької та підприємця Андрія Мацоли.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав, як пройшов перший випуск "Голосу країни-12" і як війна змінила учасників перших "Сліпих прослуховувань".