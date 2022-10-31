Зажигательное исполнение Zitti e buoni и новые "НеАнгелы": как прошли вторые вокальные бои шоу "Голос країни-12" (видео)

Выпуски 12 сезона вокального шоу были отсняты еще до полномасштабной войны

В это воскресенье, 30 октября, на телеканале ТЕТ прошли вторые вокальные бои "Голос країни-12". Команды звездных тренеров — Оли Поляковой, Потапа, Нади Дорофеевой и Святослава Вакарчука, лишились новых конкурсантов.

Напомним, что показ шоу на канале "1+1" прервали после из-за вторжения россии. Сейчас украинцам показывают выпуски, которые были отсняты еще до 24 февраля. Новый сезон вокального шоу имеет благотворительную цель – вместе с фондом "Повернись живим" и платформой Dobro UA собирает 3 миллиона гривен на большой комплект средств аэроразведки. Каждый может приобщиться к сбору средств на платформе онлайн или отправив SMS на благотворительный номер 88007.

По правилам, каждый тренер один раз на весь сезон имеет право спасти участника из своей команды, если его не "украдет" другой наставник. Участник находится в команде своего наставника до тех пор, пока он не "украдет" другого вокалиста. Народные тренеры, певица Александра Зарицкая и предприниматель Андрея Мацолы, имеют право взять к себе только двух участников, которых не "украдут" другие тренеры.

"Голос країни" — как прошли вторые вокальные бои 12 сезона:

Второй эфир вокальных боев открыла команда Потапа. На сцену вышли радиоведущий Gera Gerc и супруги Алина и Юрий Лавровы. Вместе участники исполнили песню победителей "Евровидения-2021" Måneskin — Zitti e buoni. Тренер дал шанс Gera Gerc, а Лавровы, к сожалению, уехали домой.

Вторыми на сцену шоу вышли вокалисты из команды Оли Поляковой: украинский военный, который сейчас защищает нашу землю от российских оккупантов, Ярослав Гавянец и дизайнер Мария Квитка. Конкурсанты исполнили украинскую народную песню "Ой у вишневому саду". По итогам выступления, Полякова продолжила путь в проекте Марии, а вот Ярослава "украл" себе Вакарчук.

Далее в бой вступила команда Нади Дорофеевой. На сцену "Голосу країни-12" вышли участники — хирург из Армении Нарек Амирян и Давид Маскиса, который сейчас готовится пополнить ряды Вооруженных сил Украины. Мужчины исполнили хит Святослава Вакарчука "Така як ти". Дорофеева дала шанс Давиду, а Нарек Амирян покинул проект.

Четвертыми в вокальный бой вступила команда Вакарчука — уличные музыканты Марьян Романчук и дуэт 2Tone. Конкурсанты исполнили хит группы Imagine Dragons — Beliver. За решением тренера дуэт 2tone продолжает борьбу на проекте, а Марьян едет домой.

Далее на сцену вышли участники из команды Алексея Потапенка — музыкант Игорь Ольховый и певец из Казахстана Жубан Ерназар. Парни исполнили песню Stolen Dance певца Milky Chance. Потап решил продолжить участие в шоу Жубана Ерназара. Игорь Ольховый уехал домой.

Оля Полякова представила своих вокалистов — Юлию Войтко и Викторию Литвинчук. Девушки с сильным голосом ненадолго превратились в группу "НеАнгелы" и исполнили их композицию "Твоя". На предложение тренера продолжить участие в вокальном проекте в качестве женского дуэта, вокалистки ответили "нет". В итоге Полякова выбрала только Викторию, а Юлия покинула проект.

На сцену вышла команда Нади Дорофеевой – вокалисты Глеб Пархоменко и Владимир Порубайло. Парни вместе исполнили песню группы "Бумбокс" — "Та4то". Дорофеева дала шанс на дальнейшее участие Глебу Пархоменко. Владимиру дали второй шанс народные тренеры Зарицкая и Мацола.

В вокальные бои вступили участники из команды Вакарчука — Дарья Забелина и Назар Ильчишен. Конкурсанты исполнили композицию Cold Heart исполнителя Элтона Джона и Дуа Липы. Тренер выбрал Назара, а Дарья покинула проект.

Далее на сцену вышла команда Потапа — финалистка "Голосу. Діти-5" Карина Столаба, певицы Диана Матвийчук и Анастасия Паламарь. Выступление участниц не показали, так как песня была российская. Потап дал шанс в проекте Карине, а остальные девушки уехали домой.

На сцену вышла команда Оли Поляковой: мама двух детей Ирина Бенько и уличный музыкант из Одессы Виктор Кирилов. Участники исполнили композицию певицы Гайтаны "Шаленій". К сожалению, проект покинула Ирина.

Далее в вокальную битву вступила команда Дорофеевой — школьница Мария Сур и Оксана Позывай. Девушки исполнили песню Адель Easy on me. Дала шанс на дальнейшее участие в проекте Дорофеева Оксане, а Марию "украла" себе Полякова.

На сцене команда Вакарчука — участник "Голос. Діти-2" Михаил Цар и певец Александр Коржов. Парни исполнили композицию Aint no Sunshine. По итогам выступления фронтмен группы "Океан Ельзи" дал шанс Михаилу, а Александр уехал домой.

Далее выступила команда Оли Поляковой — пилот самолета Клим и певица Марта Липчей. Вокалисты исполнили песню российского артиста, поэтому их выступление было вырезано. Полякова забрала себе Марту, а Клим покинул шоу.

В вокальную битву вступили конкурсанты из команды Потапа — Михаил Герасимчук и Юлия Штоля. Вокалисты исполнили песню группы Black Eyed Peas — I Gotta Feeling. Тренер забрал себе Михаила, а Юлии дали второй шанс народные тренеры.

На сцену "Голосу країни-12" вышли участницы из команды Нади Дорофеевой: Евгения Тананаева и Наталья Миколаенко. Их выступление не попало в эфир, поскольку девушки пели российскую композицию. Дальше мы снова услышим голос Натальи.

Участники из команды Святослава Вакарчука — солист хору Верьовки Дмитрий Цымбалюк и исполнитель барокковых песен Роман Мелиш. Мужчины исполнили украинскую народную песню "Стоїть гора високая". Вакарчук предложил вокалистам далее участвовать в дуэте — они согласились.

"Голос країни" 12 сезон: что изменилось после 24 февраля

В эфир телеканала ТЕТ (телеканал "1+1" транслирует Национальный марафон "Єдині новини") вышли снятые до войны этапы "Слепых прослушиваний", "Вокальных боев" и "Нокаутов". Выпуски дополнены актуальными историями участников.

Ведущими проекта неизменно остаются Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Изменения произошли в судейском составе: остались только Оля Полякова, Надя Дорофеева и Алексей Потапенко, а Святослав Вакарчук отказался от тренерского кресла, чтобы не навредить своей волонтерской деятельности. Напомним, в этом сезоне некоторые участники могут получить второй шанс от народных тренеров – певицы Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как прошел самый первый выпуск "Голосу країни-12" и как война изменила участников первых "Слепых прослушиваний".