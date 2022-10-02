"Голос країни" 12 сезон: как война изменила жизни участников первых "Слепых прослушиваний" (видео)

Каждый участник, который уже прошел в сезон, рассказал, как его изменила война.

В воскресенье, 2 октября, в 21:00 состоялось возвращение самого масштабного вокального проекта Украины — "Голос країни-12", трансляцию которого прервала война, развязанная российской федерацией 24 февраля. Увы, но проект подвергся некоторым изменениям — один из тренеров отказался участвовать в продолжении шоу (Святослав Вакарчук), также "Голос" теперь будет выходить на телеканале ТЕТ, поскольку на "1+1" транслируется новостной марафон — "Единые новости".

"Телеграф" тоже смотрел первый "военный" выпуск, и рассказывает вам о всех его подробностях. Во-первых, в первом шоу во время войны создатели решили напомнить зрителям, что было в предыдущих выпусках, а именно в предыдущих "Слепых прослушиваниях", поэтому выпуск был дайджестом. Однако каждый номер участника был дополнен его историей, что произошла во время войны.

Отметим, что многим участникам пришлось покинуть свои дома и уехать за границу, а некоторые сейчас защищают нашу родину в рядах ЗСУ, или ездят с благотворительными концертами. Однако как сообщили тренера, они с каждым поддерживают связь и помогают, если в этом есть потребность. Многие оставшиеся в Украине артисты, кардинально изменили свои репертуары и поют и разговаривают только на украинском языке. К примеру:

Евгений Бичасний родом из Херсона, который сейчас находится в оккупации, где и осталась его семья.

Киборг Ярослав Гавянец не понаслышке знает, что такое война, ведь он вместе с другими военными защищал Донецкий аэропорт, и даже побывал в плену. Сейчас он снова вернулся на фронт, где защищает нашу страну.

Александр Свириденко — гитарист военного оркестра Министерства Обороны Украины. Сейчас молодой парень защищает Украину на передовой. Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения он постоянно поддерживает связь со своим тренером — Надей Дорофеевой.

Жубан Ерназар и Димаш Даулетов — харизматичные певцы из Казахстана, который всем сердцем поддерживают Украину.

Группа Spiv Brativ — украинские "The Beatles", которые стали голосом этой войны. Парни ездят с благотворительными концертами по Украине, и выпускают по хиту к каждому важному событию. К примеру хит "Москва згоріла".

Также отметим, что в продолжении "Голосу країни 12 сезон" создатели объединились с фондами Dobro.UA и "Повернись живим", чтобы собирать средства для украинской армии. Все деньги собирают на закупку для целой бригады на передовую – квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo.

"Голос країни" 12 сезон: дайджест 2.10.2022

Отметим, что следующие выпуски, которые будут также выходить каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ, также были сняты до войны, и лишь финал — будет снят отдельно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Артем Пивоваров снова порадовал поклонников треком. На этот раз в тандеме с Олей Поляковой он выпустил лирическую композицию "Тішся" на стихотворение Леси Украинки.