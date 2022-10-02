"Голос країни 2022" возвращается на экраны: каким будет сезон, который прервала война

В судейские кресла снова вернуться Оля Полякова, Потап и Надя Дорофеева.

Спустя семь месяцев после выхода пятых слепых прослушиваний, 2 октября в 21:00 на телеэкраны выходит 12 сезон самого популярного вокального шоу Украины "Голос країни", который прервала война, развязанная россией. Создатели шоу решили вернуть проект в эфир, чтобы "напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам". Объединившись с фондом "Вернись живым" и благотворительной платформой Dobro UA организаторы будут собирать средства на нужды украинской армии.

"Телеграф" собрал все подробности о новом сезоне: что увидят зрители в новых выпусках, как будет проходить финал шоу, кто займет кресла судей, и что будет с командой Святослава Вакарчука, который отказался от участия в продолжении вокального шоу.

Каким будет продолжение "Голосу країни-12"

Новый выпуск пройдет в формате дайджеста, чтобы напомнить зрителям, какими были "довоенные" пять выпусков "Слепых прослушиваний", показ которых был прерван из-за войны. Со следующей недели, с 9 октября, в эфир выйдут снятые до войны этапы "Слепые прослушиваний", "Вокальных боев" и "Нокаутов". Стоит отметить, что все эпизоды будут дополнены актуальными историями.

Финал же будет снят дополнительно и будет иметь особые правила, которые будут отличаться от предыдущих по структуре и количеству участников.

Еще одно нововведение — теперь проект будет выходить на телеканале ТЕТ, поскольку 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Единые новости".

Также стоит отметить, что в новых выпусках участники будут исполнять украинскую классику и современные песни, написанные во время полномасштабной войны. Все песни российских исполнителей будут вырезаны.

Ведущими проекта неизменно остаются Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Поскольку Святослав Вакарчук отказался от участия в продолжении "Голосі країни", его команда осталась без наставника. Однако продюсер шоу Владимир Завадюк отметил, что все участники продолжат свое участие в проекте. Сам Вакарчук появится в шоу в тех выпусках, которые были сняты до 24 февраля, а вот в финале его не будет.

В судейских креслах — Надя Дорофееву, Оля Полякова и Потап, а также команда "Другого шансу" – народный тренер Андрей Мацола и артистка Александра Зарицкая, она же KAZKA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Артем Пивоваров снова порадовал поклонников треком. На этот раз в тандеме с Олей Поляковой он выпустил лирическую композицию "Тішся" на стихотворение Леси Украинки.