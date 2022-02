Неожиданное появление группы Kalush и Тины Кароль: как прошел 5 выпуск шоу "Голос страны-12" (видео)

Как прошли пятые слепые прослушивания 20 февраля, узнавайте в материале

В воскресенье, 20 февраля, украинские телезрители увидели новый выпуск самого популярного вокального шоу Украины "Голос страны". Самые талантливые вокалисты попробовали впечатлить звездных тренеров, и кому-то это действительно удалось. "Телеграф" рассказывает, как прошли пятые слепые прослушивания в 12 сезоне проекта "Голос страны".

Напомним, что тренерские кресла заняли известные представители украинского шоу-бизнеса: певица Надя Дорофеева, рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), певица Оля Полякова и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Кроме того, в 12 сезоне некоторые участники смогут получить второй шанс от народных тренеров – солистки группы KAZKA Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы. Бессменными ведущими вокального проекта стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Кто прошел в проект и к каким командам присоединились участники 12 сезона "Голоса страны"

Первым вышел на сцену Александр Олещук. Парень, как его отец и старший брат, работает массажистом. По словам Александра, он по-настоящему чувствует себя наполненным только тогда, когда поет. Он исполнил песню Hallelujah и попал в команду Нади Дорофеевой.

Удалось удивить своим исполнением трио девушек GULIGULI, которые оказались бэк-вокалистками группы KAZKA. На слепых прослушиваниях они спели трек канадского певца The Weeknd – Blinding Lights, который перевели на украинский язык. Девушки попали в команду Потапа.

22-летняя певица из Винницкой области Дарья Забелина поет в ресторанах. Девушка мечтает о большой сцене, а проект, по словам Дарьи, может стать толчком для ее развития. Певица исполнила песню Тины Кароль "Твої гріхи" и попала в команду Святослава Вакарчука.

Хирургу Нареку Амиряну хочется послушать аплодисменты зрителей прямо с большой сцены. Мужчина спел Nessun dorma Джакомо Пуччини и попал в команду Нади Дорофеевой.

Михаил Герасимчук — парень, который учился в металлургическом колледже, но всегда мечтал стать популярным певцом. Михаил исполнил хит MONATIK — JOMO/"Зажигать" и присоединился к команде Потапа.

Бывшая финалистка первого сезона проекта "Голос. Дети" Виктория Литвинчук снова вышла на сцену. Девушка исполнила песню группы Pet Shop Boys — It’s A Sin и попала в команду Оли Поляковой.

Участник из Ивано-Франковской области Андрей Григорский с детства страдает от синдрома Туретта — редкого заболевания нервной системы, выражающееся в систематических моторных (двигательных) и вокальных (звуковых) тиках, которые невозможно контролировать. Парень исполнил хит Александра Пономарева "Ти дочекайся мене", но не повернул к себе ни одно тренерское кресло. Однако Андрея спасли народные тренеры Зарицкая и Мацола.

На сцене зажгла Карина Столаба — бывшая участница "Голоса. Дети-5", которая была в команде Дорофеевой. Теперь уже взрослая девушка решила снова принять участие в проекте. Карина исполнила песню группы Non Blondes — What's Up и повернула к себе всех тренеров. Послушав свое сердце, девушка присоединилась к команде Потапа.

Валерия Бутурлина работает учителем вокала. Именно поддержка учеников помогла девушке решиться на участие в "Голосе". Валерия спела хит Селин Дион All by myself и повернула к себе всех тренеров, но выбрала команду Оли Поляковой.

Спортсмен из Запорожья Александр Коржов развернул к себе кресло Святослава Вакарчука. Александр спел песню группы HammAli & Navai "Птичка".

Певица и автор песен Вероника Слюзалек решила поделиться своим творчеством. На пятых слепых прослушиваниях девушка исполнила песню группы Kalush "Додому" и присоединилась к команде Потапа. Веронику поддержали и сами участники группы Kalush, которые неожиданно появились из-за кулис. Напомним, что музыканты могут стать возможными представителями от Украины на "Евровидении-2022" в итальянском Турине.

Автор песен Тины Кароль и других артистов Екатерина Офлиян мечтает выйти из тени известных исполнителей. Участница спела песню Кароль "Найти своих", но ей не удалось повернуть к себе тренеров. Екатерину решила поддержать сама Тина Кароль, которая вышла из-за кулис. Спасли вокалистку Зарицкая и Мацола.

Напомним, что в январе у 19-летнего победителя вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны-10" Романа Сасанчина родилась дочь. Новорожденную назвали Лизой.