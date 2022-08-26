Артем Пивоваров и Оля Полякова презентовали лирический трек "Тішся" на стихотворение Леси Украинки (видео)

Клип на двух локациях: Оля Полякова снималась на Днепре в Украине, а Артем — в горах Словении.

Популярный украинский певец и композитор Артем Пивоваров совместно с известной певицей Олей Поляковой презентовали душевную композицию "Тішся", вдохновленную стихотворением выдающейся поэтессы Украины Леси Украинки. Трек был создана в рамках авторского проекта певца "Твої вірші, мої ноти", к котором также относится совместная песня Пивоварова и Нади Дорофеевой "Думи".

Видеоработа была опубликована на YouTube-канале Пивоварова в пятницу, 26 августа 2022 года. Отметим, что в клипе Оля Полякова предстала в необычном, нежном и чувственном образе, что очень отличается от тех, в которых она выступала на своих концертах или снималась в клипах на свои песни.

"Песня напоминает о том, что важно смотреть на мир широко и не забывать о внутреннем ребенке. В детстве мы многое мечтаем, создавая в воображении множество сценариев нашей жизни. Во взрослом возрасте мы тоже должны помнить, что сами творцы своего будущего. И что бы ни случилось, всегда можно начать все сначала. Эта идея отображается в видео. Мольберты с пустыми полотнами – символ нового старта и новых возможностей. Взяв в руки краски, мы можем нарисовать что угодно, так как яркой и разноцветной будет наша жизнь — зависит от нас самих. Сейчас мы также создаем новую картину будущего украинского народа. Распускающиеся на полотнах цветы символизируют расцвет нации, начало новой прекрасной истории! — говорится в описании ролика.

Как отметил Артем Пивоваров, он не мог обойти вниманием выдающуюся украинскую поэтессу Лесю Украинку в проекте "Твої вірші, мої ноти", ведь она сделала большой вклад в развитие культуры, и способствовала формированию важных ментальных черт украинцев.

"Ее творчество несет в себе национальную идею, в частности ценность воли и силы духа. Сейчас мы транслируем эту идею на весь мир. Как бы трудно ни было, не прекращаем мечтать, не ограничивая полет своих мыслей. И эту внутреннюю свободу мы должны сохранить и передать следующим поколениям" — добавил музыкант.

Ранее патриотическую композицию об украинской несокрушимости "Ворогів на ножі" выпустил певец Wellboy. Впервые эту песню артист исполнил еще 10 июня на концерте в Варшаве, а 13 июля представил ее уже официально.