"Душевно, до слез": Пташка из "Азовстали" пронзительно спела на "Голосі країни-2022" (видео)

Парамедик-доброволец Нацгвардии Украины выступила с песней "Спи маленький козачок"

В это воскресенье, 20 ноября, на телеканале ТЕТ состоялся суперфинал популярного в Украине песенного шоу "Голос країни-12", который в феврале прервала война с российскими захватчиками.

Победительницей проекта в 2022 году стала Мария Квитка из команды Второго шанса — народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой. Однако не только выступление девушки запомнилось украинским зрителям, но и выход на сцену парамедика-добровольца Екатерины Полищук, более известной под позывным "Пташка", освобожденная из российского плена в сентябре вместе с другими защитниками Мариуполя.

Екатерина исполнила трогательную колыбельную "Спи маленький козачок" и очень растрогала своим исполнением присутствующих. В конце выступления "Пташка" призвала к освобождению украинских военнопленных.

"Чтобы каждый маленький козачок или маленькая козачка дождались своего папу или свою маму. Свободу защитникам Азовстали, и свободу защитникам Украины", — заявила Екатерина в суперфинале "Голоса країни-12".

В комментариях к видео в YouTube украинцы выразили свой восторг от выступления Полищук, отметив, что все было очень красиво, душевно и до слез.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Пташка" Екатерина Полищук была освобождена из плена 12 сентября — кто она и чем известна среди украинцев.