Пташка из "Азовстали" показала любимого, погибшего на войне: "Навсегда мой жених"

Девушка рассказала о том, благодаря кому она сильна

Парамедик Екатерина Полищук, более известная под позывным "Пташка", освобожденная из российского плена в сентябре вместе с другими защитниками Мариуполя, поделилась личным о потере жениха, которого не стало на войне с российским оккупантом.

На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала видео с любимым. Кадры меняются под мелодичное пение "Пташки".

В описании к видео Екатерина написала, что именно благодаря ему она стала сильной и продолжает таковой быть. Девушка пообещала отомстить за смерть любимого захватчикам.

"Война дала мне тебя, а ты показал мне, что такое настоящая любовь, верность, побратимство. Что такое быть настоящим воином, напарником и другом. Ты научил меня быть верной своей войне, а она тебя у меня забрала. И с неба ты научил меня быть сильной, непоколебимой, несокрушимой уже ничем, стальной. Ты не любил, когда я плачу, опускаю руки. И я не плачу, я борюсь за двоих под твоей защитой", – рассказала Екатерина.

"Как же это больно. Светлая память герою", "Мои соболезнования!!! Вечная светлая память герою!", "Он всегда будет рядом, будет присматривать с небес. Герои не умирают", — пишут в комментариях.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Пташка" Екатерина Полищук была освобождена из плена 12 сентября — кто она и чем известна среди украинцев.

Кроме того, "Телеграф" рассказал историю Михаила Вершинина — дважды "киборг" и начальник патрульной полиции Мариуполя встал на защиту "Азовстали" с украинскими военными и находился в плену.