Пташка з "Азовсталі" показала коханого, який загинув на війні: "Назавжди мій наречений"

Дівчина розповіла про того, завдяки кому вона сильна

Парамедик Катерина Поліщук, більш відома під позивним "Пташка", яка була звільнена з російського полону у вересні разом з іншими захисниками Маріуполя, поділилась особистим про втрату нареченого, якого не стало на війні з російським окупантом.

На своїй сторінці в Інстаграмі дівчина опублікувала відео з коханим. Кадри змінюються під мелодичний спів "Пташки".

В описі до відео Катерина написала, що саме завдяки йому вона стала сильною і продовжує такою бути. Дівчина пообіцяла помститись за смерть коханого загарбникам.

"Війна дала мені тебе, а ти показав мені, що таке справжнє кохання, вірність, побратимство. Що таке бути справжнім воїном, напарником і другом. Ти навчив мене бути вірною своїй війні, а вона тебе в мене забрала. І з неба ти навчив мене бути сильною, непохитною, незламною вже нічим, сталевою. Ти не любив, коли я плачу, опускаю руки. І я не плачу, я борюсь за двох під твоїм захистом", – розповіла Катерина.

"Як же це боляче. Світла пам‘ять герою", "Мої співчуття!!! Вічна світла пам’ять герою!", "Він завжди буде поряд, наглядатиме з небес. Герої не вмирають", — пишуть у коментарях.

До речі, українські волонтери розігрують той самий браслет "Азовсталь" з підписом Пташки. Ще можете виграти!

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Як раніше повідомляв "Телеграф", "Пташку" Катерину Поліщук було звільнено з полону 12 вересня — хто вона і чим відома серед українців.

Крім того, "Телеграф" розповів історію Михайла Вершиніна — двічі "кіборг" і начальник патрульної поліції Маріуполя став на захист "Азовсталі" з українськими військовими та перебував у полоні.