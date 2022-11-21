Будет хуже, чем в СССР: экс-глава МИД Украины предрек россии печальное будущее

Для того, чтобы россия начала распадаться нужно соблюсти одно условие

Военное поражение россии в Украине не только приведет к остановке войны, но и к распаду страны-агрессора как таковой. В этом уверен экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он считает, что процесс начался уже давно, но шел неактивно, а поражение станет пусковым механизмом.

Как отметил дипломат, ни усилия россии, ни усилия запада по остановке этого процесса не сработают, как не остановили развал Советского Союза. Это связано с устройством россии — как объекта собранного из разнородных частей со своими особенностями, там соединенны не только разные культуры, но и народы, и религии.

Ослабление центра, считает Огрызко, повлечет за собой "парад суверенитетов". Он будет более сильным, чем это было в СССР. "Она обречена на распад", — добавляет экс-министр.

Ранее эксперты считали, что российскому путинскому режиму придет конец после потери им Херсона, но большинство все же связывает начало конца россии с развалом армии или военным проигрышем. Например, советник ОП Алексей Арестович считает, что это может произойти в конце зимы-начале весны.