Экс-глава МИД: Когда Украина может вступить в переговоры и почему россию ждет распад

После военного поражения россии в Украине, в стране-агрессоре запустится механизм дезинтеграции, убежден украинский дипломат

Пока на собственно российско-украинском фронте наблюдается не то чтобы затишье, но некая стабилизация линии соприкосновения, со стороны Беларуси вырисовываются всё более явные угрозы для Украины.

Не добавляет оптимизма и крепнущий союз рф и Ирана, дроны которого, похоже, могут начать производить в россии.

На этом фоне со стороны Запада и Турции продолжают звучать призывы к Киеву о необходимости диалога с Москвой.

Новые и старые угрозы, ошибки Запада, а также перспективы развала россии "Телеграф" обсудил с бывшим министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко.

– Каковы переговорные перспективы, к которым явно и тайно пытаются склонить Украину?

– Как и все мы, верю, что продвижение ВСУ продолжится, что наша земля будет освобождена от рашистской оккупации. И лишь это освобождение является предпосылкой для любых других шагов, включая дипломатические.

Потому, когда нам предлагают какие-то формулы переговоров по состоянию на данный момент, то это фактически подыгрывание позиции рф, которая хочет сейчас заморозки ситуации лишь для того, чтобы через какое-то время возобновить агрессию.

Так что главный элемент, который позволит думать о каких-то переговорах (причем, это не значит, что они пройдут в обозримом будущем, мы не знаем их повестки, участников и так далее) – полное выведение рашистских войск с украинской территории.

– Происходит явное сближение россии с Ираном и Северной Кореей. Вырисовывается своеобразная "ось зла" нового века. Понимает ли это цивилизованный мир? А если понимает – почему не бросит все ресурсы на помощь Украине, на слом этой новой "оси зла"?

– Для стран Запада эти угрозы не являются чем-то новым. Они давно существуют. Но, к сожалению, представители демократического мира очень часто больше наблюдают, чем действуют. И это их традиционная ошибка. Безусловно, надо фиксировать те или иные явления. После чего – принимать необходимые меры, чтобы угроза была, как минимум, уменьшена. Но этого, увы, в позиции наших западных партнеров не видно. Они больше сосредоточены на констатации, чем на активном противодействии.

Однако, нынешняя ситуация, в том числе последние события, связанные с Ираном (помощь российской агрессии против Украины), Северной Кореей (запуск межконтинентальной баллистической ракеты, прочие агрессивные действия), думаю, вынудят Запад действовать в ином – более практичном – плане.

– О чем говорит происходящее в Республике Беларусь (РБ), куда прибывает всё больше российских войск и техники, где уже 30 недель идут российско-белорусские учения? Может ли всё это вылиться в очередное вторжение в Украину со стороны РБ?

– Не думаю, что ситуация в РБ по состоянию на сегодня является чрезвычайно угрожающей для Украины. Там, судя по данным наших военных экспертов, нет группировок, которые могли бы реально угрожать Украине. Да, там есть российская авиация, она использует белорусские аэродромы. Но это нельзя сравнивать с полномасштабным вторжением. Так что угроза существует, но она лишь – с неба, в смысле нанесения ракетных ударов и так далее.

– Каков наиболее реалистичный сценарий дальнейшего развития событий внутри Беларуси?

– Будущее Беларуси серьезно связано с будущим путинского режима. Если он падет, то автоматически падет и режим Лукашенко. В этом нет сомнений. Потому они и держатся друг за друга, понимая, что исчезновение одного (прежде всего – Путина) означает исчезновение другого.

Перспективы РБ мне кажутся более симпатичными, чем перспективы рф. Беларусь, безусловно, переживет режим Лукашенко, вернется к демократически ценностям. В отличие от россии, которая, похоже, вышла на финишную прямую своей исторической перспективы. И эта перспектива становится для нее всё более катастрофичной.

– О чём речь? О распаде рф?

– Речь о том, что после военного поражения россии в Украине, в стране-агрессоре запустится механизм дезинтеграции, который давно подспудно тлеет, и которой никакими заклинаниями (хоть Запада, хоть самой Москвы) не удастся остановить. Как когда-то не удалось остановить развал СССР – это была объективная реальность. Следует понимать, что рф является конгломератом разных народов, культур, религий. И как только в регионах почувствуют, что центр ослаб, что он не может более управлять, парад суверенитетов прокатится по россии с еще большей силой, чем когда-то это произошло с парадом суверенитетов союзных республик СССР. Так что у рф объективно нет будущего. Она обречена на распад.

– Как раз в тему – вскоре Европарламент намерен официально признать россию террористическим государством. О чём это говорит и к чему может привести?

– Это точно ведет к еще большей изоляции россии в мире. А последствиями будет то, что ЕС начнет разрабатывать соответствующие механизмы реализации данного решения Европарламента.

В том числе путем усиления всевозможных санкций против рф. Не только экономических, но и политических.

И те первые шаги, которые мы уже видим на примере Польши (когда она блокирует разрешение на участие российским делегациям принимать участие в мероприятиях ОБСЕ), будут иметь продолжение. И это означает, что рф, в конечном счете, окажется абсолютно изолированной, станет изгоем в цивилизованном мире.

Ну, а весь мир, наблюдая за этим, будет думать – стоит ли иметь дело с государством, которое справедливо считают террористическим.