Играют в "голубей мира"? Эрдоган и Макрон опять заговорили о диалоге с россией

Многие мировые лидеры, судя по всему, хотели бы видеть Украину более уступчивой в переговорном процессе с Москвой

Регулярные высказывания российских дипломатов насчет отказа Украины вести полноценный диалог с представителями Кремля дают свои плоды. Так, 18 ноября сразу два президента стран НАТО намекнули, что диалог насчет окончания войны было бы неплохо восстановить. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что видит необходимость в "оживлении переговоров для урегулирования ситуации в Украине" — при чем сделал это в личной беседе с диктатором владимиром путиным. Президент Франции Эмммануэль Макрон же в одном из интервью сказал, что надеется на скорейшее восстановление переговоров.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на CNNTurk. Отметим, что оба политика стараются держать особый нейтралитет, больше выступая за дипломатическое окончание российско-украинской войны, чем желая видеть поражение рф на поле боя.

По информации турецких СМИ, Эрдоган провел личный разговор с путиным, во время которого поднималась и тема происходящего в Украине. Среди прочего политики обсудили функционирование зернового коридора, за продление срока которого Эрдоган поблагодарил российского диктатора.

Помимо этого турецкий лидер считает, что диалог между рф и Украиной следует "оживить", чтобы война поскорее была окончена. Также обсуждалась возможность создать газовый хаб между Турцией и рф — для этого будут определены специалисты, которым предстоит сделать все необходимые расчеты и оценки.

Следует более детально отметить и позицию французского президента Эммануэеля Макрона. Он много говорит о войне в Украине, при этом подчеркивая свои "миролюбивые" настроения насчет развязки данного конфликта.

"Украинцы — я на это надеюсь, — вернутся за стол переговоров с россиянами, и международное обществе будет за этим столом, и пять постоянных членов Совбеза ООН, и европейцы будут сидеть за этим столом, как часть процесса", — отметил он в интервью Nikkei Asia.

Также Макрон добавил, что большинству политиков стоит в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы призвать к окончанию этой войны и восстановлению суверенной целостности Украины. Интересно, что по факту он так и не уточнил, кого же следует "призывать".

Добавим, что во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЕС) Макрон заявил представителям азиатских стран, что российско-украинская война также и их проблема. Политик призвал уделять данной проблеме больше внимания и задействовать все возможности для ускорения ее окончания.

"Помогите нам донести до россии это послание: "Остановите войну, уважайте международный порядок, вернитесь за стол переговоров", — обратился он к партнерам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как следует расценивать недавние заявления официального Пекина насчет необходимости усадить Киев и Москву за стол переговоров.