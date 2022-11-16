Эрдоган о падении ракет в Польше: "Я должен уважать заявление россии"

Президент Турции считает, что ракеты упали на территории Польши из-за технической ошибки.

В Турции считают, что упавшие на территории Польши 15 ноября ракеты не были выпущены россией.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на полях саммита G20 на Бали, передает The Guardian.

По его словам, "могла произойти техническая ошибка", и "это может быть провокацией".

"Я должен уважать заявление россии. Для нас важно, что россия сказала, что этот случай к ним не имеет отношения. В дополнение ко всему этому, во время нашей встречи с Шольцом утром, он сказал, что следует детально исследовать это", — подчеркнул турецкий лидер.

Кроме того, президент Турции отметил о необходимости установить диалог.

Напомним, во второй половине дня во вторник, 15 ноября, россия нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Кроме того, две ракеты попали на территорию соседней Польши и стали причиной гибели двух человек. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

В свою очередь, президент США Джозеф Байден пообщался с президентом Польши Дудой и прокомментировал ракетный удар. Он усомнился, что ракеты могли быть выпущены с территории россии.