"Маловероятно": Байден пообщался с Дудой и прокомментировал взрывы ракет в Польше

Польша уже проводит расследование инцидента, американцы планируют реагировать в соответствии с его результатами

Ракеты, чье падение в польском Пшеводуве стали причиной гибели двух человек, вероятней всего, не были запущены с территории российской федерации. Такого мнения предварительно придерживается американский президент Джозеф Байден, о чем он заявил во время пресс-конференции после экстренной встречи с лидерами стран "Большой семерки" и НАТО на территории Индонезии.

Заявление политика цитирует The Guardian, передает "Телеграф". Байден подчеркнул, что подобное утверждение стало возможным благодаря изначальному анализу траектории снарядов, которые взорвались в воздушном пространстве Польши.

"Есть предварительная информация, которая это [пуск с территории рф — ред.] опровергает, — отметил американский президент. — Я не хочу об этом говорить, пока мы полностью не проведем расследование. Но маловероятно, что из-за линии траектории она была выпущена из россии, но посмотрим".

При этом он подчеркнул, что россия, которая продолжает бить ракетами по мирным городам Украины, поступает "абсолютно бессовестно".

Добавим, что Байден также провел личный разговор с польским президентом Анджеем Дудой, в котором заверил, что Штаты всячески поддерживают Польшу в расследовании инцидента. Со своей стороны он пообещал предоставить всю необходимую помощь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на падение российской ракеты в Польше отреагировала Украина, и о чем после трагедии говорили Дуда и Зеленский.