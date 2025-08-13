Забарный засветил кольцо по цене иномарки: это не единственный дорогой аксессуар футболиста

Безделушки футболисту обошлись явно недешево

Украинский футболист Илья Забарный, который собирается перейти во французский "ПСЖ", на фотосессии засветил дорогое кольцо. По всей видимости, речь идет о продукте престижного ювелирного дома.

Кольцо можно заметить на снимке, обнародованном пресс-служба футбольного клуба в Instagram. Речь идет о том, которое Забарный носит на левой руке.

Ювелирные изделия подобного дизайна производит Boucheron. Судя по размеру, футболист отдал предпочтение большой версии кольца Quatre Classique, однако снимок не позволяет рассмотреть его детальней.

В зависимости от того, инкрустированы ли туда драгоценные камни, цена кольца колеблется от 5800 евро (282 тысячи гривен) до 10300 (501 тысяча гривен). За эти деньги в Украине можно купить хорошую подержанную иномарку.

Большая модель Quatre Classique без драгоценных камней

Наличие камней увеличивает цену почти в два раза

Любопытно, что точно такие же кольца в 2023 году засветил футболист Александр Зинченко и его жена Влада Седан.

Однако это не единственная дорогая вещь футболиста. В сети также обратили внимание и на браслет Забарного.

Забарный и его браслет

Похожие выпускает компания Cartier под названием Trinity bracelet. Стоят они 960 долларов или около 40 тысяч гривен. Впрочем, можно заметить, что у Забарного шнурок выполнен в цветах украинского флага.

Trinity bracelet от Cartier

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое кольцо носит супруга украинского президента Елена Зеленская. Кольцо президента Владимира Зеленского тоже является давней темой обсуждения в сети, поскольку носит он его не так как положено.