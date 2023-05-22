Украшения стоимостью в неплохое авто: футболист Зинченко с женой засветили дорогие кольца (фото)

Стоимость одного кольца превышает 10 тысяч евро или 400 тысяч гривен

После новости о том, что известный украинский футболист Александр Зинченко второй раз станет отцом, все принялись поздравлять его с супругой Владой Седан. А самые внимательные подписчики обратили внимание на обручальные кольца супругов Quatre от старейшего ювелирного Дома Boucheron.

На трогательных кадрах с руками всех членов семьи и снимком УЗИ будущего пополнения отчетливо видны обручальные кольца супругов. Как выяснилось, изготовлены они из нескольких видов золота с добавлением бриллиантов.

Обручальные кольца футболиста и его жены

Так, кольцо Влады Седан стоит 10,3 тысячи евро. Оно изготовлено из 18-каратного желтого, белого и розового золота с добавлением коричневого PVD-покрытия. Инкрустировано кольцо 25 бриллиантами круглой огранки весом 0,51 карата.

Кольцо Влады Седан

Колцо ее супруга футболиста Александра Зинченко стоит вполовину дешевле — 5,8 тысяч евро. Оно изготвлено из 18-каратного желтого, белого и розового золота с PVD- напылением. Бриллиантов в нем нет, поэтому, скорее всего, и цена существенно ниже.

Кольцо Александра Зинченко

Ювелирный дом Boucheron был создан 162 года назад в Париже выходцем из семьи торговцев тканью Фредериком Бушероном. Необычный дизайн украшений Boucheron покорил представителей французской и английской аристократии. Кроме дизайна, работы Фредерика Бушерона отличались разнообразием сложных техник: кружевные золотые украшения, гравированные бриллианты, комбинации золота и стали.

С 1893 по сегодяншний день Ювелирный дом расположен в особняке, ранее принадлежавшем графине де Кастильоне, на Вандомской площади, 26 в Париже. Кольца Quatre, которые носят Седан и Зинченко, были изготовлены несколько лет назад и являются главной гордостью Дома Boucheron. Они считаются "вневременным произведением".

Отметим, что за 5-10 тысяч евро сегодня можно купить в Украине неплохой автомобиль, пускай и б/у.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у главы УПЦ МП митрополита Павла заметили украшение почти за 5 миллионов гривен. Эту круглую сумму он отдал за крестик из крупных бриллиантов, который красуется на его белом клобуке.