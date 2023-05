Футболіст Олександр Зінченко вдруге стане татом: Влада Седан показала щемливе відео

Фани вітають Зінченка і Седан з другою вагітністю

Відомий український футболіст, півзахисник збірної України Олександр Зінченко, якого визнали найкращим в історії АПЛ, готується вдруге стати батьком. Дружина спортсмена Влада Седан (Зінченко) вагітна.

Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram у понеділок, 22 травня 2023 року. Зінченко і Седан опублікували зворушливий ролик, з якого і зрозуміло, що вони очікують на другу дитину.

Так, допис містить відео і короткий підпис про те, що батьки очікують на малечу: "We are waiting for you". Спочатку у ролику з’являються руки Зінченка, потім Седан, далі – їхньої першої дитини, потім лапи домашнього улюбленця, а вже наприкінці показано знімок з УЗД. В коментарях тут же посипалися привітання. А шоумен Андрій Бєдняков навіть жартома запропонував узяти його за хрещеного.

Олександр Зінченко одружився з телеведучою Владою Седан в 2020 році. Вже у 2021-му у пари з’явився первісток: дочка Єва, якій в серпні буде два роки. Спортсмен часто ділиться сімейними світлинами у соціальних мережах, його дружина теж показує подробиці особистого життя зіркового подружжя в Instagram.

На кадрах також можна побачити обручки від ювелірного дому Boucheron. Вартість обручки Влади 10,3 тисячі доларів, а її чоловіка-футболіста трохи дешевше — 5,850 доларів.

У коментарях вітають пару

