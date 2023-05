Футболист Александр Зинченко во второй раз станет папой: Влада Седан показала щемящее видео

Фаны поздравляют Зинченко и Седан со второй беременностью

Известный украинский футболист, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, которого признали лучшим в истории АПЛ, готовится стать отцом. Жена спортсмена Влада Седан (Зинченко) беременна.

Радостной новостью супруги поделились в Instagram в понедельник, 22 мая 2023 года. Зинченко и Седан опубликовали трогательный ролик, из которого и понятно, что они ожидают второго ребенка.

Так, сообщение содержит видео и краткую подпись о том, что родители ожидают малыша: "We are waiting for you". Сначала в ролике появляются руки Зинченко, затем Седан, далее – их первого ребенка, потом лапы домашнего любимца, а уже в конце показан снимок с УЗИ. В комментариях тут же посыпались поздравления. А шоумен Андрей Бедняков даже в шутку предложил взять его крестным.

Александр Зинченко женился на телеведущей Владе Седан в 2020 году. Уже в 2021-м у пары появился первенец: дочь Ева, которой в августе будет два года. Спортсмен часто делится семейными фотографиями в социальных сетях, его жена тоже показывает подробности личной жизни звездных супругов в Instagram.

В комментариях поздравляют пару

Ранее "Телеграф" сообщал, что певица Светлана Тарабарова родила третьего ребенка. Снимок с малышом умилил ее поклонников в соцсетях.