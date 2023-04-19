Тарабарова стала мамой в третий раз: певица показала совместный снимок с новорожденной дочкой (фото)

Младшая дочь Тарабаровой родилась в непростое для Украины время, но ее родители верят, что малышка будет жить в мире

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая объявила о третьей беременности уже после российского полномасштабного вторжения, родила 19 апреля 2023 года дочь. Новостью о том, что артистка стала мамой в третий раз, она тут же поделилась с поклонниками в соцсетях.

Тарабарова опубликовала снимок с роддома на своей странице в Instagram. Новоиспеченная многодетная мама смотрит прямо в кадр, сверху лежит новорожденная дочь.

В публикации певица трогательно поприветствовала нового члена их семьи. Тарабарова не стала сообщать имя малышки, но написала, что вес дочки составляет 3,830 кг, а рост – 54 см.

"Доченька, как мы тебя ждали. Ты пришла в этот мир в самые трудные времена нашей истории. Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война ты слышала только на уроках истории… Вырастай здоровая, счастливая, в любви. Твои безгранично уставшие, но столь же безгранично счастливые родители", — написала Тарабарова.

У Тарабаровой родилась дочь

Более десяти лет назад Светлана Тарабарова познакомилась с будущим мужем, ныне ее концертным директором Алексеем Бондарем. В октябре 2016 года пара сыграла свадьбу. Супруги воспитывают сына Ивана (4 года) и дочь Марию (2 года). В 2022 году стало известно, что звезда ожидает третьего ребенка. Певица не стала скрывать пол ребенка, сообщив фанам о будущей младшей дочке.

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