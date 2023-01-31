Беременная Светлана Тарабарова рассекретила пол ребенка (видео)
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Украинская певица откріла с мужем гендер-бокс
Украинская певица Светлана Тарабарова узнала пол своего третьего ребенка. Напомним, что 32-летняя артистка сообщила о беременности в ноябре прошлого года.
Тарабарова вместе с мужем, концертным директором Алексеем Бондарем устроили небольшую гендер-пати с двумя старшими детьми — Иваном и Марией. Семья вместе открыла коробку, из которой вылетели бледно-розовые надувные шарики.
"Ждем девочку", — написала Светлана в Инстаграме утром во вторник, 31 января. Также певица отметила, что на фоне в видео играет ее песня "Життя триває", премьера которой состоится в ближайшем будущем.
Звездную пару уже поздравили коллеги по сцене — это телеведущий Анатолий Анатолич, певица Тоня Матвиенко, актер Арам Арзуманян.
Ранее "Телеграф" сообщал, что о появлении в своей жизни ребенка сообщила 41-летняя Пэрис Хилтон. Вероятно, первенца звезде родила суррогатная мама.