Вагітна Світлана Тарабарова розсекретила стать дитини (відео)

Українська співачка відкрила з чоловіком ґендер-бокс

Українська співачка Світлана Тарабарова дізналася стать своєї третьої дитини. Нагадаємо, що 32-річна артистка повідомила про вагітність у листопаді минулого року.

Тарабарова разом із чоловіком, концертним директором Олексієм Бондарем влаштували невеличку ґендер-паті із двома старшими дітьми — Іваном та Марією. Сім’я разом відкрила коробку, з якої вилетіли блідо-рожеві надувні кульки.

"Чекаємо на дівчинку", — написала Світлана в Інстаграмі вранці у вівторок, 31 січня. Також співачка зазначила, що на тлі у відео грає її пісня "Життя триває", прем’єра якої відбудеться у найближчому майбутньому.

Зоряну пару вже привітали колеги по сцені — це телеведучий Анатолій Анатоліч, співачка Тоня Матвієнко, актор Арам Арзуманян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про появу у своєму житті дитини повідомила 41-річна Періс Хілтон. Ймовірно, первістка зірці народила сурогатна мама.