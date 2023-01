Зірка "Надприродного" і "Щоденників вампіра" померла у 45 років

У Енні Вершинг залишилося троє дітей

Слідом за новиною про смерть американської актриси Лізи Лорінг стало відомо про смерть Енні Вершинг. Знаменитості було лише 45 років.

Як повідомляє видання deadline, Енні Вершинг померла рано-вранці в неділю, 29 січня. Причиною смерті став рак.

Вершинг продовжувала зніматися навіть після того, як їй поставили діагноз у 2020 році. Вона встигла зіграти в серіалі "Зоряний шлях: Пікар" у ролі королеви Боргів у другому сезоні та "Новобранці" з Натаном Філліоном. Вона також озвучила героїню Тесс у популярній відеогрі The Last Of Us, за якою було знято серіал HBO.

Енні Вершинг також свого часу зіграла у таких популярних проєктах, як "Фрейзер", "Всі жінки відьми", "Надприродне", "Касл", "Щоденники вампіра", "Втікачі". З 6 вересня 2009 року Вершинг була одружена з актором Стівеном Фуллом. У подружжя є три сини: Фредді Вершінг Фулл (2010), Оззі Вершінг Фулл (2013) та Арчі Вершінг Фулл (2018).

Енні Вершинг і Патрік Стюарт

Енні Вершинг і Натан Філліон

