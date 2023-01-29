Помер герой України Дмитро Павличко: біографія

Чоловікові було 93 роки

У неділю, 29 січня, перестало битися серце відомого поета, перекладача, дипломата та Героя України Дмитра Павличка.

Сумну новину повідомив голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржицький у своєму Facebook. За його словами, інформацію йому передав екснардеп Богдан Горинь із посиланням на дочку поета.

"Світла пам’ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу", — додав Сидоржицький.

На момент смерті Павличка було 93 роки, про причину смерті та її обставини інформації не надходило.

Найбільшу популярність Павличко здобув завдяки своїм перекладам, зокрема завдяки йому у 1986 році з’явилися перші повні збори творів Вільяма Шекспіра українською мовою.

Крім того, він також свого часу був послом України у Словаччині та Польщі, а також народним депутатом.

Він також є одним із співавторів Декларації про державний суверенітет України, в якому, зокрема, було закладено її нейтральний та позаблоковий статус. Іноді її називають "доктриною Павличка"

Як повідомлялося раніше, напередодні стало відомо про смерть сотенного Української повстанської армії (УПА), Героя України Мирослава Симчича.