Помер герой України Дмитро Павличко: біографія
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 590
Чоловікові було 93 роки
У неділю, 29 січня, перестало битися серце відомого поета, перекладача, дипломата та Героя України Дмитра Павличка.
Сумну новину повідомив голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржицький у своєму Facebook. За його словами, інформацію йому передав екснардеп Богдан Горинь із посиланням на дочку поета.
"Світла пам’ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу", — додав Сидоржицький.
На момент смерті Павличка було 93 роки, про причину смерті та її обставини інформації не надходило.
Найбільшу популярність Павличко здобув завдяки своїм перекладам, зокрема завдяки йому у 1986 році з’явилися перші повні збори творів Вільяма Шекспіра українською мовою.
Крім того, він також свого часу був послом України у Словаччині та Польщі, а також народним депутатом.
Він також є одним із співавторів Декларації про державний суверенітет України, в якому, зокрема, було закладено її нейтральний та позаблоковий статус. Іноді її називають "доктриною Павличка"
Як повідомлялося раніше, напередодні стало відомо про смерть сотенного Української повстанської армії (УПА), Героя України Мирослава Симчича.