Умер герой Украины Дмитрий Павлычко: биография

Мужчине было 93 года

В воскресенье, 29 января, перестало биться сердце известного поэта, переводчика, дипломата и Героя Украины Дмитрия Павлычко.

Печальную новость сообщил глава Национального союза писателей Михаил Сидоржицкий в своем Facebook. По его словам, информацию ему передал экс-нардеп Богдан Горынь со ссылкой на дочь поэта.

"Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич", — добавил Сидоржицкий.

На момент смерти Павлычко было 93 года, о причине смерти и ее обстоятельствах информации не поступало.

Наибольшую известность Павлычко получил благодаря своим переводам, в частности благодаря ему в 1986 году появилось первое полное собрание сочинений Уильяма Шекспира на украинском языке.

Кроме того, он также в свое время побыл послом Украины в Словакии и Польше, а также народным депутатом.

Он также является одним из соавторов Декларации о государственном суверенитете Украины, в котором в частности был заложен ее нейтральный и внеблоковый статус. Иногда ее называют "доктриной Павлычко"

Как сообщалось ранее, накануне стало известно о смерти сотенного Украинской повстанческой армии (УПА), Героя Украины Мирослава Симчича.