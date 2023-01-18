В возрасте 100 лет скончался легендарный воин УПА, Герой Украины

Прощание с Героем состоится в пятницу, 20 января

В среду, 18 января, стало известно о смерти сотенного украинской повстанческой армии (УПА), Героя Украины Мирослава Симчича. Борец за независимость с псевдо "Кривонос" отошел в вечность на 101-м году жизни. Прощание с украинским героем состоится 20 января в Кафедральном Соборе Преображения Христова в городе Коломыя.

Этим печальным известием на своей странице в Facebook поделился народный депутат Владимир Вятрович.

"Умер сотенный УПА, герой Украины, великий Человек – Мирослав Симчич. Вечная память!" – говорится в тексте сообщения.

Мирослав Симчич

Провести Симчича в последний путь всех желающих приглашают прийти 20 января в 11:00 в Кафедральный Собор Преображения Христова в городе Коломыя (улица Театральная, 31).

Мирослав Симчич – кто он и чем запомнится миру

В 1941 году Симчич стал членом юношеской сети ОУН. А уже осенью 43-го поехал пулеметчиком в первый курень Украинской народной самообороны, расположенный в Космаче, где уверенно противостоял немцам.

1945 год для Симчича запомнился самым успешным сражением с советскими оккупантами. Речь идет о Руширском бое, который состоялся неподалеку от Космача. Согласно данным представителей Центра исследования освободительного движения, на советской стороне того времени кроме дивизии НКВД приняли участие еще и 31, 33 и 87 отряды пограничников и другие военные формирования. На сторону УПА встали только здешние шалаши "Гайдамаки", "Карпатский", вероятно, "Гуцульский" и "Победа". Кроме того, из Калущины туда прибыл и очень известный в то время шалаш "Бешеные" Павла Вацика-Прута.

Всего за несколько часов украинским героям удалось побороть практически всех оккупантов, среди которых было более четырехсот солдат и офицеров НКВД. Мирослав Симчич Сам в тот день получил тяжелое ранение, но выжил.

В 1949 году Симчич попал в плен. Оккупанты приговорили его к 25 годам за решеткой. В 1963-м его освободили, однако в 1968-м его снова посадили в тюрьму, где он пробыл в заточении аж до 1985 года.

Уже в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Мирослава Симчича почетным званием Героя Украины и вручил ему орден "Золотой звезды".

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