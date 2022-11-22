Несломленный политзаключенный и острый критик власти. Какой была жизнь сына командующего УПА Юрия Шухевича

Юрий Шухевич сохранил свою гражданскую позицию в лагерях, несмотря на физические и моральные издевательства

На девяностом году жизни не стало известного борца за украинское дело, нардепа и диссидента Юрия Шухевича. Сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича пережил советскую тоталитарную машину, почти 36 лет проведя в лагерях, жестоко критиковал россию за войну на Донбассе, предсказывая ее распад. Рассказываем о Шухевиче подробнее.

Первые упоминания об отце

Юрий Шухевич родился в 1933 году в с. Оглядов Львовской обл. в семье интеллигенции. Однако детство для Юрия закончилось быстро, он мало общался с отцом, являвшимся боевым референтом Краевой экзекутивы ОУН. Еще мальчиком Юрий посещал отца в польском концлагере Береза Картузская. Именно его пример повлиял на Юрия Шухевича больше, вспоминал он в интервью "Твоєму місту".

Свадебное фото Романа Шухевича, 1930 год

"Принципиальный, преданный идее. Очень и очень… Отец осознавал, что пребывание здесь – это смертный приговор. Но он понимал, как человек долга, что не имел права покинуть своих воинов и должен идти до конца вместе с ними. Так и произошло", – говорит он.

В 1945 году, после прихода советских войск на запад Украины, маму Юрия арестовали, а его с пятилетней сестрой отправили в детдом для детей врагов народа в Чернобыле, а затем в Донецк. Там он ходил в русскую школу, хорошо выучил язык, а в четырнадцатилетнем возрасте бежал к отцу в Галицию. Там Юрий хотел подключиться к подполью, но отец не разрешил.

"Ты понимаешь, что мы погибнем? А если такие, как ты, сейчас уйдут в подполье, то кто же через 15-20 лет будет поднимать народ снова на борьбу?" — вспоминал слова отца Юрий.

Его тюремная эпопея началась в 1948 году при попытке забрать младшую сестру из Донецка. Кто-то донес на Шухевича и его арестовали.

Более 30 лет лагерей

В 1949 году Шухевича приговаривают к десяти годам лагерей, а затем сразу после отбытия первого срока наказания дают еще 10 лет тюрьмы за антисоветскую агитацию. Лишь на коротких три года Юрию Шухевичу удалось провести на свободе — он жил в российском Нальчике.

Отбытие первого срока в 1950-е

Однако в марте 1972-го во время обыска у него находят черновик статьи "Размышления вслух" о перспективах украинского национально-освободительного движения. Этого было достаточно, чтобы признать его "особо опасным рецидивистом" и присудить 9 лет тюрьмы и 5 лет ссылки.

Рождество или Пасху в тюрьмах и лагерях сначала было трудно праздновать – пытались сохранить хоть немного сахара, хлеба – больше было нечего. А уже в 1960-1970-х годах готовили борщ и кутью, даже удавалось колядовать.

В начале 80-х Юрий Шухевич потерял зрение, сказались голодовка, отсутствие света, и постоянные физические и моральные пытки за проукраинскую позицию. После освобождения из тюрьмы Юрий Шухевич провел семь лет в приюте для лиц с инвалидностью.

Политическая деятельность

Только в 1989-м Шухевич возвращается во Львов, где в то время идет волна подъема, а митинги проходят чуть ли не каждый день. Там Шухевич возглавляет Украинскую межпартийную ассамблею, которая впоследствии превратилась в УНА-УНСО.

Фотография 2019 года, Юрий Шухевич и Александр Терещенко

В 2006 году президент Виктор Ющенко присваивает Юрию Шухевичу звание Героя Украины за гражданское мужество, многолетнюю общественно-политическую и правозащитную деятельность.

На парламентских выборах 2014 года был избран народным депутатом от Радикальной партии. Юрий Шухевич считал своей заслугой принятие закона о признании воинов УПА борцами за свободу Украины, стал одним из авторов закона о декоммунизации, работал в комитете по делам ветеранов.

В парламенте Шухевич запомнился бескомпромиссностью, критиковал нежелание идти на открытую вооруженную конфронтацию с россией и Минские соглашения. Как-то в интервью "Фокусу" Шухевич сказал, что Украина может ускорить распад россии.

"Нам нужно помогать всем национально-освободительным движениям, в том числе на Северном Кавказе, в Татарстане и так далее. Тогда путину стало бы не до Крыма и не до Донецка. Как говорят россияне: не до жиру, быть бы живу", — говорил он.

А в этом году, за несколько дней до полномасштабного вторжения, Шухевич охарактеризовал путина, как сторонника СССР:

"путину безразличны люди, сами россияне, ему важна его идея фикс — восстановление СССР. А еще ему нетерпимо само мнение о самостоятельной Украине, о ее вероятном вступлении в НАТО", — заявлял Шухевич.

Как сообщал Телеграф, в Буче под Киевом россияне во время своего очередного мародерства сломали рабочие ноутбуки, однако не додумались снять плакат с Романом Шухевичем.