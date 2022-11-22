Умер сын Романа Шухевича, Герой Украины Юрий Шухевич

Шухевич проходил лечение в Германии

В ночь на 22 ноября ушел из жизни сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии, экс-нардеп, общественный деятель и Герой Украины Юрий Шухевич. Ему было 89 лет.

Смерть Шухевича подтвердила его супруга Наталья. Она также сообщила, что свои последние дни он провел в Германии, где на протяжении некоторого времени проходил лечение. Об этом информирует канал NTA.

Юрий Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Оглядов (на тот момент село находилось на территории Польши, сейчас — Червоноградский район Львовской области). Он является сыном главы УПА Романа Шухевича.

С 1990 по 1994 год Шухевич был организатором и главой партии УНА-УНСО.

В 2006 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил Шухевичу звание Героя Украины.

Был депутатом ВР VIII созыва. В 2014 году его избрали в Раду от "Радикальной партии Олега Ляшко". Из-за этого он был снят с должности председателя УНА-УНСО

Также Шухевич являлся активным диссидентом, членом Украинской Хельсинкской группы. Провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало о смерти известного украинского политика Карамзина Юрия Анатольевича. Его жизнь оборвалась в 66 лет.