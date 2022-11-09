Умер известный украинский политик, бывший народный депутат

Умер известный украинский политик Юрий Карамзин. Его жизнь оборвалась в возрасте 66 лет. Информацию о смерти подтвердили родные Кармазина, опубликовав об этом пост на его странице в Facebook.

Отмечается, что экс-депутат ушел из жизни сегодня, 9 ноября, в 10 часов утра. О причинах смерти политика не сообщается.

"Сегодня в 10.00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только семье. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себя, а страна ее создателя", — говорится в посте.