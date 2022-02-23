Внезапно умер экс-нардеп Алексей Скрипник: в сети волна скорби

Бывший народный депутат ушел в вечность на 58 году жизни

Скончался известный украинский политик, предприниматель, ученый и общественный деятель Алексей Скрипник.

Указанную информацию на своей странице в соцсети разместил Анатолий Амелин, отметив, что бывший нардеп был для него авторитетом, другом и бизнес-партнером.

"Невозможно поверить…. Алексей Скрипник был для меня авторитетом, учителем, другом, партнером. Он построил большой международный IT бизнес. Он много помогал армии. Он, будучи депутатом, был важнейшим коммуникатором Украины из НАТО. Он создал в ВР Комиссии по-будущему чтобы парламентарии имели дискурс о том, ради чего они в парламенте. Он стал соучредителем Украинского Института Будущего. Создавал современные оборонные проекты. Он был Большим Человеком! Он верил в успех Украины, переживал за нее, инвестировал, вырастил немало лидеров и ежедневно боролся за ее. Очень грустно и больно тебя потерять. Царство Небесное!", — написал он в публикации о смерти Скрипника.

Публикация Амелина в соцсети

Стоит отметить, что всего за несколько часов до смерти политик распространял на своей странице в Фейсбуке сообщение о важности поддержки украинской армии.

Предварительно причиной внезапной смерти Алексея Скрипника стал тромб.

У экс-нардепа осталась любимая жена и четверо детей.

В сети пользователи выражают искренние соболезнования семье умершего и отмечают, что в такую внезапную потерю выдающегося и прекрасного человека поверить очень тяжело.

Реакция пользователей сети на информацию о смерти экс-нардепа

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине умер известный врач-вертебролог с 35-летним стажем — Александр Марусяк, главным девизом в работе которого был тезис: "безнадежных проблем не бывает".