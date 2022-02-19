Укр

Умер известный украинский врач Александр Марусич: биография

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Ортопед и мануальный терапевт Александр Марусич Новость обновлена 19 февраля 2022, 11:51
Ортопед и мануальный терапевт Александр Марусич

Прощание с медиком, всегда работавшим с девизом "безнадежных проблем не бывает", состоится в субботу

В Украине отошел в вечность врач-вертебролог Александр Марусич, известный своей особой комбинированной методикой, повышающей эффективность лечения.

О смерти медика на своей странице в соцсети сообщил его сын Роман Марусич (Roman Marusych), отметив, что прощание состоится в субботу, 19 февраля, в 14:00 в помещении киевского Свято-Покровского Собора.

Публикации о смерти врача

К сведению читателей, Александр Марусич имел врачебный стаж в ортопедии и вертебрологии более 35 лет. При жизни провел более 60 тысяч приемов, куда попадали пациенты с совершенно разными проблемами: это были люди, перенесшие инсульт, жертвы серьезных аварий, а также ветераны боев на Донбассе.

Врач-вертебролог и мануальный терапевт Александр Марусич
Врач-вертебролог и мануальный терапевт Александр Марусич

Медик, известный своей специальной комбинированной методикой, включавшей вертебрологию, ортопедию и иммунологию, имел личный лечебный центр в столице.

Именем врача, считавшегося гордостью Украины, даже названа одна из звезд, расположенная в Млечном пути, о чем свидетельствует фотография, размещенная на странице "Центра Александра Марусича" в соцсети.

Фото со страницы Александра Марусича
Фото со страницы Александра Марусича

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 90 году жизни в вечность отошел известный советский актер кино и театра Геннадий Юхтин.

Теги:
#Украина #Врач #Смерть #Прощание #Ортопед
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