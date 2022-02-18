Умер звезда "Весны на Заречной улице" и "Неуловимых мстителей"

На 90 году жизни не стало Геннадия Юхтина

В пятницу, 18 февраля, ушел из жизни российский актер Геннадий Юхтин. Мужчине было 89 лет.

Об этом сообщает директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, пишет ria.ru.

По словам Гущиной, 89-летний артист умер в больнице. Известно, что в последнее время Юхтин тяжело болел и не раз оказывался на больничной койке. В конце января у актера диагностировали коронавирус.

Что известно о Геннадии Юхтине

Геннадий Юхтин — советский и российский актер театра и кино. Родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка, Средневолжский край, Россия.

Читайте также: Категория Общество "Жириновский умер": в России жестко шутят над болезнью ненавидящего Украину политика Политикам в РФ звонят телефонные террористы и заявляют о кончине Жириновского. Шутят об этом и в соцсетях

Наиболее известен по таким фильмам как "Чужая родня" (1955), "Дело Румянцева" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и многие другие. С 1955 года состоял в труппе Театра-студии киноактера.

"Весна на Заречной улице" (1956)

Был женат на Лидии Юхтиной. Детей не было.

Геннадий Юхтин с женой Лидией

Ранее "Телеграф" сообщал, что 10 февраля ушла из жизни известная российская актриса Евгения Брик. Актриса была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. У Брик осталась единственная дочь Зоя. Девочке сейчас 12 лет.