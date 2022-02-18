Умер звезда "Весны на Заречной улице" и "Неуловимых мстителей"
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На 90 году жизни не стало Геннадия Юхтина
В пятницу, 18 февраля, ушел из жизни российский актер Геннадий Юхтин. Мужчине было 89 лет.
Об этом сообщает директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, пишет ria.ru.
По словам Гущиной, 89-летний артист умер в больнице. Известно, что в последнее время Юхтин тяжело болел и не раз оказывался на больничной койке. В конце января у актера диагностировали коронавирус.
Что известно о Геннадии Юхтине
Геннадий Юхтин — советский и российский актер театра и кино. Родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка, Средневолжский край, Россия.
Наиболее известен по таким фильмам как "Чужая родня" (1955), "Дело Румянцева" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и многие другие. С 1955 года состоял в труппе Театра-студии киноактера.
Был женат на Лидии Юхтиной. Детей не было.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 10 февраля ушла из жизни известная российская актриса Евгения Брик. Актриса была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. У Брик осталась единственная дочь Зоя. Девочке сейчас 12 лет.
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