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Помер зірка "Весни на Зарічній вулиці" Геннадій Юхтін

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото — Геннадій Юхтін із колегою Миколою Рибником ("Весна на зарічній вулиці" (1956) Новина оновлена 18 лютого 2022, 11:59
На фото — Геннадій Юхтін із колегою Миколою Рибником ("Весна на зарічній вулиці" (1956)

На 90 році життя не стало Геннадія Юхтіна

У п’ятницю, 18 лютого, пішов із життя російський актор Геннадій Юхтін. Чоловікові було 89 років.

Про це повідомляє директор Гільдії акторів кіно Росії Валерія Гущина, пише ria.ru.

За словами Гущиної, 89-річний артист помер у лікарні. Відомо, що останнім часом Юхтін тяжко хворів і не раз опинявся на лікарняному ліжку. Наприкінці січня у актора діагностували коронавірус.

Що відомо про Геннадія Юхтіна

Геннадій Юхтін — радянський і російський актор театру та кіно. Народився 30 березня 1932 року в селі Чубівка, Середньоволзький край, Росія.

Найбільш відомий за такими фільмами як "Чужа рідня" (1955), "Справа Румянцева" (1955), "Весна на Зарічній вулиці" (1956), "Балада про солдата" (1959), "Акваланги на дні" (1966), "Невловимі месники" (1966), "Брати Карамазови" (1969), "Про друзів-товаришів" (1970) та багато інших. З 1955 року був у трупі Театру-студії кіноактора.

"Справа Рум’янцева" (1955)
"Справа Рум’янцева" (1955)
"Весна на Зарічній вулиці" (1956)
"Весна на Зарічній вулиці" (1956)

Був одружений з Лідією Юхтіною. Дітей не було.

Геннадій Юхтін із дружиною Лідією
Геннадій Юхтін із дружиною Лідією

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 10 лютого пішла з життя відома російська актриса Євгенія Брік. Актриса була одружена з режисером Валерієм Тодоровським. У Брік залишилася єдина дочка Зоя. Дівчинці зараз 12 років.

Теги:
#Актори #Смерті #Альманах 2022
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