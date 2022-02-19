Помер відомий український лікар Олександр Марусич: біографія

Прощання з медиком, який завжди працював із девізом "безнадійних проблем не буває", відбудеться в суботу

В Україні відійшов у вічність лікар-вертебролог Олександр Марусич, відомий своєю особливою комбінованою методикою, яка підвищувала ефективність лікування.

Про смерть медика на своїй сторінці в соцмережі повідомив його син Роман Марусич (Roman Marusych), зазначивши, що прощання відбудеться у суботу, 19 лютого, о 14:00 годині, в приміщенні київського Свято-Покровського Собору.

Публікації про смерть лікаря

До відома читачів, Олександр Марусич мав лікарський стаж в ортопедії та вертебрології понад 35 років. За життя провів понад 60 тисяч прийомів, куди потрапляли пацієнти з абсолютно різними проблемами: це були люди, які перенесли інсульт, жертви серйозних аварій, а також ветерани боїв на Донбасі.

Лікар-вертебролог і мануальний терапевт Олександр Марусич

Медик, відомий своєю спеціальною комбінованою методикою, куди входила вертебрологія, ортопедія та імунологія, мав особистий лікувальний центр у столиці.

Іменем лікаря, якого вважали гордістю України, навіть названа одна з зірок, розташована у Чумацькому шляху, про що свідчить фотографія, розміщена на сторінці "Центра Олександра Марусича" в соцмережі.

Фото зі сторінки Олександра Марусича

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 90 році життя у вічність відійшов відомий радянський актор кіно та театру Геннадій Юхтін.