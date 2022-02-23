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Раптово помер екс-нардеп Олексій Скрипник: у мережі хвиля скорботи

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Олексій Скрипник Новина оновлена 23 лютого 2022, 20:51
Олексій Скрипник

Колишній народний депутат відійшов у вічність на 57 році життя

Помер відомий український політик, підприємець, науковець та громадський діяч Олексій Скрипник.

Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі розмістив Анатолій Амелін, зазначивши, що колишній нардеп був для нього авторитетом, другом та бізнес-партнером.

"Неможливо повірити…. Олексій Скрипник був для мене авторитетом, учителем, другом, партнером. Він побудував великий міжнародний IT бізнес. Він багато допомагав армії. Він, бувши депутатом, був найважливішим комунікатором України з НАТО. Він створив у ВР Комісії з питань Майбутнього, щоб парламентарії мали дискурс про те, заради чого вони в парламенті. Він став співзасновником Українського Інституту Майбутнього. Створював сучасні оборонні проєкти. Він був Великою Людиною! Він вірив у успіх України, переживав за неї, інвестував, виростив чимало лідерів та щодня боровся за неї. Дуже сумно і боляче тебе втратити. Царство Небесне!", — написав він у публікації про смерть Скрипника.

Публікація Амеліна в соцмережі

Варто відзначити, що всього лише за кілька годин до смерті політик поширював на своїй сторінці у Фейсбуці допис про важливість підтримки української армії.

Попередньо, причиною раптової смерті Олексія Скрипника став тромб.

У екснардепа залишилася кохана дружина та четверо дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні помер відомий лікар-вертебролог із 35-річним стажем — Олександр Марусяк, головним девізом у роботі якого була теза: "безнадійних проблем не буває".

Теги:
#Україна #Смерть #Політик #Нардеп
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