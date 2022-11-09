Помер відомий український політик, колишній народний депутат

Кармазін був народним депутатом Верховної Ради України ІІ, ІІІ, IV та VI скликань

Помер відомий український політик Кармазін Юрій Анатолійович. Його життя обірвалося у віці 66 років. Інформацію про смерть підтвердили рідні Кармазіна, опублікувавши про це пост на його сторінці у Facebook.

Зазначається, що ексдепутат пішов із життя сьогодні, 9 листопада, о 10-й годині ранку. Про причини смерті політика не повідомляється.

"Сьогодні о 10.00 перестало битися серце Юрія Анатолійовича Кармазіна, люблячого батька, чоловіка, людини, яка вкладала душу в майбутнє країни, але серце його завжди належало лише сім’ї. На жаль, воно перестало битися. Сім’я втратила частину себе, а країна її творця", — йдеться у пості.

Юрій Кармазін

У мережі на смерть ексдепутата відреагували емоційно, зазначаючи, що за життя Юрій Кармазін був великою людиною та правдорубом, за що багато хто його поважав і любив.

Трохи з біографії Юрія Кармазіна

Юрій Кармазін народився 21 вересня 1957 р. у м. Звенигородці Черкаської області. З 1976 до 1981 року навчався на юридичному факультеті в Одеському національному університеті імені Мечникова.

З політикою Кармазін пов’язав своє життя у 1994 році. Тоді він став народним депутатом України 2 скликання. Обраний у Приморському виборчому окрузі №299, Одеської області. Потім він був народним депутатом Верховної Ради також 3, 4 та 6-го скликань.

Політик перебував у фракції "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна — Народна самооборона". Також Кармазін був головою Партії захисників вітчизни.

Нагадаємо, що у Дніпрі помер легендарний олімпійський чемпіон. Його серце перестало битися на 71 році життя.