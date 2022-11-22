Помер син Романа Шухевича, Герой України Юрій Шухевич

Шухевич проходив лікування у Німеччині

У ніч на 22 листопада пішов із життя син головнокомандувача Української повстанської армії, екснардеп, громадський діяч та Герой України Юрій Шухевич. Йому було 89 років.

Смерть Шухевича підтвердила його дружина Наталія. Вона також повідомила, що свої останні дні він провів у Німеччині, де впродовж деякого часу проходив лікування. Про це повідомляє канал NTA.

Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року в селі Оглядів (на той момент село знаходилося на території Польщі, нині — Червоноградський район Львівської області). Він є сином голови УПА Романа Шухевича.

З 1990 до 1994 року Шухевич був організатором і головою партії УНА-УНСО.

2006 року президент України Віктор Ющенко присвоїв Шухевичу звання Героя України.

Був депутатом ВР VIII скликання. 2014 року його обрали до Ради від "Радикальної партії Олега Ляшка". Через це його було знято з посади голови УНА-УНСО

Також Шухевич був активним дисидентом, членом Української Гельсінської групи. Провів 28 років у в’язницях та таборах СРСР.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло про смерть відомого українського політика Карамзіна Юрія Анатолійовича. Його життя обірвалося у 66 років.