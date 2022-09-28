Помер один із авторів Конституції, відомий вчений та Герой України

Співчуття приніс мер Харкова

Цей рік став важким для українців щодо втрат серед близьких, знайомих та серед відомих людей. Зранку, 28 вересня, стало відомо, що пішов з життя вчений-правознавець і Герой України Василь Тацій. Йому було 82 роки.

Про це повідомив міський голова міста Харків Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. За його словами, цієї людини йому особисто буде не вистачати.

"Один із людей, які написали Конституцію нашої країни. Один із творців Харківської юридичної школи, відомої не лише в Україні, а й за її межами. Людина, яка багато років була членом виконкому Харківської міської ради. Людина, на думку якої дослухалися Президенти України та прем'єр-міністри. Людина, якої особисто мені не вистачатиме — Василь Якович Тацій", — йдеться в повідомленні Терехова.

До того ж міський голова зазначив, що найближчими днями буде зроблено все, щоб гідно проводити Тація в останній шлях. Він також приніс співчуття рідним, близьким, друзям і самому місту Харків, адже значимість Тація для Харкова та України важко переоцінити.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, помер народний артист України Юрій Мажуги у віці 91 рік.