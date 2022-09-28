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Помер один із авторів Конституції, відомий вчений та Герой України

Автор
Юлія Рейтер Юлія Рейтер
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Василь Тацій Новина оновлена 28 вересня 2022, 09:28
Василь Тацій

Співчуття приніс мер Харкова

Цей рік став важким для українців щодо втрат серед близьких, знайомих та серед відомих людей. Зранку, 28 вересня, стало відомо, що пішов з життя вчений-правознавець і Герой України Василь Тацій. Йому було 82 роки.

Про це повідомив міський голова міста Харків Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. За його словами, цієї людини йому особисто буде не вистачати.

"Один із людей, які написали Конституцію нашої країни. Один із творців Харківської юридичної школи, відомої не лише в Україні, а й за її межами. Людина, яка багато років була членом виконкому Харківської міської ради. Людина, на думку якої дослухалися Президенти України та прем'єр-міністри. Людина, якої особисто мені не вистачатиме — Василь Якович Тацій", — йдеться в повідомленні Терехова.

До того ж міський голова зазначив, що найближчими днями буде зроблено все, щоб гідно проводити Тація в останній шлях. Він також приніс співчуття рідним, близьким, друзям і самому місту Харків, адже значимість Тація для Харкова та України важко переоцінити.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, помер народний артист України Юрій Мажуги у віці 91 рік.

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#Україна #Харків #Герой України