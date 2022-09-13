Помер знаменитий французький режисер Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар був значною фігурою у кінематографі

Французький кінорежисер Жан-Люк Годар помер у віці 91 року.

Про смерть чоловіка повідомляє Liberation із посиланням на родичів Годара. Причина смерті не уточнюється.

Що відомо про Годара

Кінодіяч стояв біля джерел "нової французької хвилі" в кінематографі. Більшість кіноробіт Жана-Люка Годара кидають виклик Голлівуду та традиційному французькому кіно. Працював режисер з багатьма відомими акторами, зокрема Жан-Поль Бельмондо, Анн Колетт, Джин Сіберг, Ів Монтан, Джейн Фонда та інші знаменитості.

Жан-Люк Годар, Жан-Поль Бельмондо та Джин Сіберг під час зйомок "На останньому подиху"

Годар зняв такі фільми як "На останньому подиху", "Божевільний П'єро", "Жінка є жінка", "Жити своїм життям", "Зневага", "Альфавілль" та багатьох інших. Його останній фільм "Книга з картинками" вийшов 2018 року.

2011 року був нагороджений премією "Оскар" за внесок у розвиток кінематографа.

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