Помер знаменитий французький режисер Жан-Люк Годар
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Жан-Люк Годар був значною фігурою у кінематографі
Французький кінорежисер Жан-Люк Годар помер у віці 91 року.
Про смерть чоловіка повідомляє Liberation із посиланням на родичів Годара. Причина смерті не уточнюється.
Що відомо про Годара
Кінодіяч стояв біля джерел "нової французької хвилі" в кінематографі. Більшість кіноробіт Жана-Люка Годара кидають виклик Голлівуду та традиційному французькому кіно. Працював режисер з багатьма відомими акторами, зокрема Жан-Поль Бельмондо, Анн Колетт, Джин Сіберг, Ів Монтан, Джейн Фонда та інші знаменитості.
Годар зняв такі фільми як "На останньому подиху", "Божевільний П'єро", "Жінка є жінка", "Жити своїм життям", "Зневага", "Альфавілль" та багатьох інших. Його останній фільм "Книга з картинками" вийшов 2018 року.
2011 року був нагороджений премією "Оскар" за внесок у розвиток кінематографа.
Доповнюється…