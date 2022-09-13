Умер знаменитый французский режиссер Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар был значимой фигурой в кинематографе

Французский кинорежиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года.

О смерти мужчины сообщает Liberation со ссылкой на родственников Годара. Причина смерти не уточняется.

Что известно о Годаре

Кинодеятель стоял у истоков "французской новой волны" в кинематографе. Большинство киноработ Жана-Люка Годара бросают вызов Голливуду и традиционному французскому кино. Работал режиссер со многими известными актерами, в частности с Жан-Поль Бельмондо, Анн Колетт, Джин Сиберг, Ив Монтан, Джейн Фонда и другие знаменитости.

Жан-Люк Годар, Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг во время сьемок "На последнем дыхании"

Годар снял такие фильмы как "На последнем дыхании", "Безумный Пьеро", "Женщина есть женщина", "Жить своей жизнью", "Презрение", "Альфавилль" и многих других. Его последний фильм "Образ и речь" вышел в 2018 году.

В 2011 году был награжден премией "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.

Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года

Напомним, что французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни 6 сентября 2021 года.